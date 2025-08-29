Zazzaroni: “L’agente di Hojlund è a Napoli in hotel con De Laurentiis e Manna”

Il direttore del Corriere dello Sport aveva anticipato l'inserimento del Lipsia nella trattativa tra il Napoli e lo United

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che poche ore fa aveva lanciato l’allarme per la possibilità che il Napoli non chiudesse l’affare Hojlund, ha modificato il suo post su Instagram:

“L’agente di Hojlund Fabio Algeri (rappresenta l’agenzia) è a Napoli in hotel con De Laurentiis e Manna, il club concorrente è il Lipsia che ha un accordo con lo United”.

Priva aveva postato

Hojlund, dupalle. La trattativa oggi rallenta: è probabile l’inserimento di un altro club. Il Napoli ha il sì del giocatore e adesso cerca di chiudere per evitare di perderlo. Come diceva mio nonno, “tira tira, alla fine la corda si spezza”. Non avendo intenzione di realizzare un’altra serie, attendo solo l’ufficialità. In un senso o nell’altro.

Sky Sport conferma l’inserimento e spiega che si tratta del Lipsia che avrebbe fatto un’offerta allo United

“Su Hojlund le cose procedono bene, vogliamo rassicurare i tifosi del Napoli ma c’è un però… ovvero il tentativo di inserimento last minute del Lipsia con un’offerta al Man Utd anche migliore che certo non rende la chiusura dell’operazione più veloce…”