Hojlund, il Lipsia ha fatto un’offerta migliore del Napoli allo United (SkySport)
Su Hojlund le cose procedono bene, ma l'offerta del Lipsia non rende la chiusura dell'operazione più veloce...
Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, aveva lanciato l’allarme per i tifosi del Napoli per quanto riguarda la trattativa di Hojlund
“Hojlund, dupalle. La trattativa oggi rallenta: è probabile l’inserimento di un altro club. Il Napoli ha il sì del giocatore e adesso cerca di chiudere per evitare di perderlo. Come diceva mio nonno, “tira tira, alla fine la corda si spezza”. Non avendo intenzione di realizzare un’altra serie, attendo solo l’ufficialità. In un senso o nell’altro”.
Sky Sport conferma l’inserimento e spiega che si tratta del Lipsia che avrebbe fatto un’offerta allo United
“Su Hojlund le cose procedono bene, vogliamo rassicurare i tifosi del Napoli ma c’è un però… ovvero il tentativo di inserimento last minute del Lipsia con un’offerta al Man Utd anche migliore che certo non rende la chiusura dell’operazione più veloce…”