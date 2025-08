«Voi non sapete cosa ci inventiamo per convincere i calciatori a cambiare squadra. Una volta ci aiutò Elsa di Frozen»

C’è un lavoro enorme, molto articolato, dietro il trasferimento di un calciatore. Il Guardian ha chiesto ad un gruppo di esperti di alto livello, in forma anonima, i dettagli su come vengono acquistati e venduti i giocatori. C’è il punto di vista di ognuno, dallo scout, all’agente, al direttore sportivo. La più curiosa è la testimonianza del responsabile dell’assistenza ai giocatori. Dà molto il senso di cosa si muove dietro un calciatore. Niente è lasciato al caso: “Ci avevano detto che il potenziale nuovo acquisto aveva dei bambini che adoravano il film Frozen. Sapevamo anche che era venuto da solo per una visita e che non era rimasto particolarmente colpito dalla zona o da altro. Era indeciso. Così il club ha chiesto a me e al mio team se potevamo fare qualcosa. Il nostro lavoro inizia spesso prima del trasferimento, vendendo l’idea della vita lontano dal campo. Case, scuole, ristoranti, voli di ritorno nel paese d’origine del giocatore. Con il giocatore in questione, abbiamo portato la sua famiglia. Li abbiamo portati a vedere case che rientravano nel loro budget. E abbiamo girato per il centro di Londra con un’attrice vestita da Elsa di Frozen, che avevamo pagato 200 sterline. Alla fine del secondo giorno, la famiglia diceva: “Siamo a casa”. Il giocatore ha firmato”.

“Un’altra parte del lavoro è coordinare il giorno delle firme. Si tratta di prenotare il volo, che sia commerciale o privato. Accompagnare il giocatore in hotel, assicurandosi che non venga visto. C’è la sicurezza. Alcuni club amano usare auto-trucco dall’aeroporto per depistare i media in attesa. Si tratta anche di guidare il giocatore attraverso le visite mediche, fornire servizi di traduzione e creare un itinerario che includa media e comunicazioni. Il team di assistenza al giocatore incontrerà il giocatore cinque volte al giorno per le prime due settimane, per aiutarlo a gestire gli aspetti fondamentali della vita: casa, auto, conto in banca, visto, telefono, scuola. Poi il ruolo si trasformerà in un meccanismo di supporto, quindi gli incontri saranno una o due volte al giorno”.

Un direttore sportivo dice che “l’intero sistema è lubrificato dagli agenti: da come lavorano e da come fanno funzionare le cose”, “ma nella nostra esperienza solo circa un suggerimento su 100 si è rivelato utile, per non parlare di successo”. Dice anche che “il momento peggiore di un accordo di trasferimento è quello che intercorre tra l’accordo definitivo e le visite mediche. Il nostro club non cambierà mai i termini una volta raggiunto un accordo, ma la controparte potrebbe farlo. Cerco sempre di garantire il minor tempo possibile tra l’accordo e le visite mediche, in modo che nessun altro possa entrare”.

Il punto di vista dell’agente è ovviamente l’opposto: “La gente pensa che un agente si limiti a presentarsi in una sala riunioni e concludere un affare, ma io dedico solo il 2% del mio tempo – se non di meno – alle trattative contrattuali. Il lavoro consiste essenzialmente nello sviluppo e nel supporto. Potrebbe riguardare la gestione delle pubbliche relazioni, dello stile di vita, delle relazioni, della finanza e degli investimenti. Ma anche i bisogni emotivi e il supporto fisico. Numerosi elementi contribuiscono a un’elevata performance e un trasferimento è solo una conseguenza”.

“La testa dei giocatori è tutta in subbuglio perché gli allenatori e gli altri giocatori li stanno chiamando. Poi la situazione si rompe sotto pressione e ti ritrovi a gestire una cosa folle. Se riesci ad arrivare alla fine nel modo più silenzioso possibile, ti risparmi un sacco di mal di testa”.