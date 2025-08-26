Vlahovic per Saelemaekers, la Juventus vuole tentare lo scambio (Tuttosport)

Dusan Vlahovic, nonostante il gol contro il Parma alla prima di campionato, rimane un calciatore in uscita dalla Juventus. Max Allegri lo vorrebbe al Milan, e i bianconeri potrebbero puntare ad uno scambio con Alexis Saelemaekers.

La Juventus sta pensando a uno scambio col Milan tra Vlahovic e Saelemaekers

Tuttosport scrive:

Nei piani della Continassa, il centravanti resta in uscita, a patto che si configuri il giusto incastro in quest’ultima settimana di mercato. Gli occhi sono tutti puntati sul Milan, che ha appena scritturato Harder, ma che non ha chiuso la porta a un secondo ingresso in attacco. Soprattutto se si trattasse di Vlahovic, la prima scelta di Allegri. Si sta valutando anche l’inserimento di una contropartita nella trattativa; un elemento come Alexis Saelemaekers, per esempio, che è il preferito dalle parti di Torino, ma anche tra i prediletti di Allegri: per questo, i rossoneri per ora hanno “fatto muro”. La sensazione è che un’intesa tra le parti sia possibile, arrivando a risolvere magari un problema a testa con lo scambio: quello della punta desiderata dal Milan e quello della carenza di esterni a Torino.

Dusan Vlahovic ha giocato meno di mezzora nell’amichevole contro il Borussia Dortmund e sui social non ha lasciato traccia. In campo invece sì, provocando la rabbia dei tifosi un po’ per qualche pallone perso ma soprattutto per quel tiraccio a tempo quasi scaduto, finito a distanza siderale dalla porta difesa da Kobel. Titoli di coda di una storia praticamente già finita, tenuta in piedi solo da un contratto che scade tra un anno e a cui il serbo intende aggrapparsi. “Resto fino alla scadenza”, avrebbe detto chiaro e tondo al club, ribadendo di non essere intenzionato a cambiare aria quest’estate. Un braccio di ferro che non fa bene a nessuno e che blocca il mercato della Signora, costretta a vendere prima di poter investire. Tanto che la società si sta piano piano rassegnando all’idea di tenerlo, facendo cassa con altri giocatori. Finora Vlahovic ha detto no al Fenerbahce di Mourinho, all’Arabia e a qualsiasi altra destinazione. Non sono arrivate grosse offerte, ma le poche che ha avuto non sono state giudicate alla sua altezza.