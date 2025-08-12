Vlahovic pronto a far panchina tutto l’anno, la Juve sta pensando di tenerlo pur di non svenderlo (Gazzetta)

Dusan Vlahovic non sembra intenzionato a lasciare la Juventus, pur di far panchina per un anno intero e soprattutto la stagione che porterà ai Mondiali 2026. E la Vecchia Signora, che non vorrebbe svenderlo, sta addirittura pensando di accettare questo compromesso e renderlo il terzo centravanti in rosa, se dovesse tornare Kolo Muani.

Vlahovic pronto a far panchina tutto l’anno alla Juventus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

Dusan Vlahovic ha giocato meno di mezzora nell’amichevole contro il Borussia Dortmund e sui social non ha lasciato traccia. In campo invece sì, provocando la rabbia dei tifosi un po’ per qualche pallone perso ma soprattutto per quel tiraccio a tempo quasi scaduto, finito a distanza siderale dalla porta difesa da Kobel. Titoli di coda di una storia praticamente già finita, tenuta in piedi solo da un contratto che scade tra un anno e a cui il serbo intende aggrapparsi. “Resto fino alla scadenza”, avrebbe detto chiaro e tondo al club, ribadendo di non essere intenzionato a cambiare aria quest’estate. Anche se per Igor Tudor è diventato una seconda scelta e rischia di essere addirittura la terza quando il club riuscirà a concretizzare l’acquisto a titolo definitivo di Randal Kolo Muani. “Non fai più parte del progetto”, è invece il messaggio che la società gli ha recapitato anche tramite il suo procuratore, mettendolo ai margini e provando a spingerlo verso la porta anche con l’arrivo di Jonathan David. Vlahovic però non molla, anche a costo di farsi una stagione più in panchina che in campo, di mettersi contro definitivamente una tifoseria che 3 anni e mezzo fa lo aveva accolto come un idolo e di perdere la nazionale nell’anno del Mondiale.

Un braccio di ferro che non fa bene a nessuno e che blocca il mercato della Signora, costretta a vendere prima di poter investire. Tanto che la società si sta piano piano rassegnando all’idea di tenerlo, facendo cassa con altri giocatori. Finora Vlahovic ha detto no al Fenerbahce di Mourinho, all’Arabia e a qualsiasi altra destinazione. Non sono arrivate grosse offerte, ma le poche che ha avuto non sono state giudicate alla sua altezza. La sua intenzione è quella di non rinnovare (la società ha provato a proporgli un prolungamento al ribasso), ma il giocatore non vuole rinunciare ai 12 milioni netti che percepirà nel 2025-26, grazie a un contratto a salire stipulato nel gennaio 2022 con la vecchia dirigenza e di andare via a zero. E il pericolo è che vada a finire proprio così, perché 12 milioni sono troppi per la Juventus ma anche per gli altri club. Senza un’offerta congrua la Juventus lo terrà, ma per lui sarà una stagione tutta in salita.