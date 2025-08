Simeone-Torino, domani mattina le visite. Gutierrez e Juanlu sempre più vicini, Nunez va in Arabia

Scrive Di Marzio sull'attaccante: "Operazione in prestito a 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni, cui vanno aggiunti i bonus". Romano rivela: "Il Napoli ha fatto una nuova offerta al Siviglia da 17 milioni per Juanlu"

Da Simeone a Gutierrez, passando per Juanlu. Arrivano novità importanti di mercato su tutti i fronti. Iniziamo da quelle relative all’attaccante argentino.

Simeone al Torino, manca solo l’ufficialità

Ecco quanto riportato sull’argomento da Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

“Stamattina Giovanni Simeone ha fatto il giro del campo per salutare i numerosi presenti al ritiro a Castel di Sangro. Mano alzata, piedi nudi e tanti sorrisi ai tifosi al termine dell’allenamento mattutino, prima del saluto dedicatogli anche dallo staff di Antonio Conte sui social. Il tutto mentre in contemporanea Napoli e Torino hanno definito gli ultimissimi dettagli di un’intesa già raggiunta. Tutto pronto, quindi, per la sua nuova avventura con la maglia granata. La partenza dal ritiro azzurro è prevista nella serata di oggi, poi l’arrivo in Piemonte alla corte di Baroni. Operazione in prestito a 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni, cui vanno aggiunti i bonus. Le visite mediche in granata sono previste per la mattinata di giovedì 7 agosto”.

Gutierrez-Juanlu, il Napoli li ha in pugno

Fabrizio Romano, invece, sul proprio canale YouTube, ha parlato delle due trattative relative a Gutierrez e Juanlu. A seguire le sue parole.

“Il Napoli ha fatto una nuova offerta al Siviglia da 17 milioni di euro questa mattina per Juanlu e attende ora una risposta dal club andaluso. Il giocatore attende ma vuole solo il Napoli, nonostante il tentativo di inserimento da parte del Wolverhampton. Il lavoro continua anche su Gutierrez con quest’ultimo che non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli”.

Darwin Nunez va in Arabia, ufficiale Jashari al Milan

Darwin Nunez, intanto, potrebbe andare in Arabia Saudita. Questo quanto riportato sempre da Fabrizio Romano, questa volta su “X”.

“L’accordo tra Al Hilal e Liverpool è stato raggiunto al 100% per Darwin Nunez. La quota iniziale sarà di 53 milioni di euro più eventuali componenti aggiuntivi per aumentare il prezzo del pacchetto. Sono in corso colloqui con Darwin per ottenere il via libera in termini personali”.

Questo il comunicato dell’ufficialità di Jashari al Milan.

“Ac Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030”.