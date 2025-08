Il Torino ha scelto Simeone e viceversa: il “Cholito” è stato convinto da Baroni (Di Marzio)

"Marco Baroni ha influenzato la scelta del “Cholito”. L’allenatore dei granata, infatti, ha chiamato l’attaccante per convincerlo, sta cercando un profilo come il suo"

Giovanni Simeone presto sarà un nuovo calciatore del Torino: sembrano non esserci più dubbi sul figlio d’arte, dato in uscita dal Napoli da diverse settimane. Ci sono però dei retroscena che hanno fatto sì che la pista granata prendesse sostanza, rispetto alle altre proposte ricevute (una su tutte quella del Pisa). Questi retroscena sono stati rivelati dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. A seguire quanto si legge.

Simeone andrà al Torino per volontà di Baroni: il retroscena

“Il Torino ha scelto Giovanni Simeone e viceversa. L’attaccante argentino lascerà il Napoli – restano da limare gli ultimi dettagli – per prendere l’aereo: direzione? Torino, quella granata. Il club piemontese cercava un profilo come quello del 30enne: carisma, grinta, esperienza e voglia di competere. E non è stato semplice. Simeone ha avuto i riflettori addosso per diverse settimane. Dal Pisa – che ha formulato un’offerta importante – fino al Nottingham Forest che ha fatto un sondaggio. Dall’Italia all’Inghilterra passando per la Spagna: Valencia, Real Betis e Celta Vigo hanno mostrato interesse. Ma la proposta del Toro si è rivelata la più convincente per coerenza sportiva, economica ed emotiva”.

“Senza dimenticare che la “vittima preferita” del Cholito risulta essere proprio il Torino. Il ragazzo di Buenos Aires, infatti, ha segnato sei reti contro la squadra granata nel corso della sua carriera. Un “figlio del Vesuvio” (per citare un coro dei tifosi napoletani) lascia la Campania ma non l’Italia. Al di là del progetto tecnico e le ambizioni personali, però, c’è una persona che ha influenzato la scelta del “Cholito”: Marco Baroni. L’allenatore dei granata, infatti, ha chiamato l’attaccante per convincerlo. L’ex Lazio ed Hellas Verona cercava un profilo come quello di Simeone. Un attaccante rapido, con spirito di sacrifico e fiuto del gol. Il Torino ha monitorato l’argentino per diverse sessioni di mercato. Un interesse che, dopo parecchio tempo, si è tramutato in realtà”.

I numeri del figlio d’arte

“Simeone come Maradona? Alt. Lo dice (solo) una statistica. Sarebbe impossibile, chiaramente, paragonare il fuoriclasse argentino con qualsiasi altro attaccante dell’attuale Serie A. Ma i numeri evidenziano, comunque, una curiosità. Il 30enne, infatti, ha vinto il campionato italiano per due volte con la maglia del Napoli. L’altro che ci è riuscito? L’abbiamo citato poco fa”.

“Simeone, in 297 presenze in Serie A, ha messo a segno 73 reti. Risultando – difatti – il 15esimo argentino più prolifico nella storia del campionato (un gol ogni 171′). Il Torino ha deciso di affidare le chiavi dell’attacco al “Cholito” che, dopo quella con il Napoli, è pronto a scrivere un’altra – importante – pagina della sua carriera”.