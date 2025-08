Simeone al Torino in prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto a 7 milioni (Sky)

Giovanni Simeone, salvo clamorose sorprese, sarà un nuovo calciatore del Torino. L’attaccante argentino, in uscita dal Napoli, ha parlato con il tecnico granata Marco Baroni, che lo ha messo tra le priorità di mercato, anche perché è ancora incerta la condizione fisica di Duvan Zapata e Sanabria è in uscita. Dunque, al Torino servono centravanti pronti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

È in chiusura l’affare Giovanni Simeone tra Napoli e Torino. L’operazione sarà in prestito oneroso a 1 milione, con obbligo di riscatto a 7 milioni. Ultimi dettagli da sistemare, c’è ottimismo per la definizione nella giornata di oggi.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano aggiunge su X:

Simeone attende il via libera del Napoli per recarsi a Torino e sottoporsi alle visite mediche.

🚨🐂 Torino and Napoli, at final stages of Gio Simeone deal as Argentinian striker has already agreed personal terms.

Simeone’s waiting for Napoli green light to travel and undergo medical at Torino. pic.twitter.com/PtuyDhyrbs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025