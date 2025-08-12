Se il Napoli ha inseguito Ndoye per mesi e poi la corsa all’esterno d’attacco si è fermata, vuol dire che Conte ha cambiato piani

Della campagna acquisti del Napoli tutti dicono un gran bene. E come affermare il contrario? La rosa complessivamente, lo abbiamo già detto molte volte, si è rinforzata. È più o meno in ogni ruolo c’è il doppio calciatore. Inoltre i movimenti del mercato continueranno fino al 31 agosto. E non dimentichiamo che l’anno passato i colpi più importanti il Napoli li realizzò nel finale della finestra estiva. Però c’è una curiosità che, a mio avviso, una volta soddisfatta, chiarirebbe moltissime cose sul disegno tattico principale che la squadra adotterà l’anno prossimo. E dico principale perché sono certo che Antonio Conte non ci impiccherà mai ad un unico modulo. Per di più in una stagione densa di impegni. Con la Coppa d’Africa alla porta. E con squalifiche ed infortuni che statisticamente non mancano mai.

Il Napoli e il quarto esterno d’attacco

La curiosità è la seguente. Dopo aver inseguito a lungo Ndoje, corteggiato il giocatore e la squadra di provenienza con grande assiduità, è calato il silenzio sulla intenzione di acquisire il contributo di un esterno sinistro. La cosa in sé è un po bizzarra. Che cos’è cambiato per provocare un così netto cambio di indirizzo. Visto e considerato, almeno a leggere i giornali e ad ascoltare i talk show, che il Napoli insegue un centrocampista ed un terzino. Anche se la razionalità non è al primo posto negli strumenti propri del mondo del calcio, nemmeno però ce la possiamo mettere sotto i piedi. E quindi dobbiamo dedurre che il tecnico ha mutato opinione sul modulo principale con il quale dovrà giocare la squadra. Per esempio immaginando di collocare sulla fascia sinistra McTominay (come si è già visto anche in qualche amichevole) con libertà di convergere al centro. Per non rinunciare alle sue comprovate capacità balistiche. E cercando un terzino incursore di fascia sinistra a sostegno dello scozzese.

Sono miei vaneggiamenti? Certamente, può darsi che lo siano. Eppure a questo punto non capisco secondo quale filo logico molti quotidiani continuano a parlare di un forte interesse del Napoli per Lookman. Per carità giocatore fortissimo e in grado agevolmente di andare in doppia cifra di gol. Ma gli altri tre esterni Politano, Nères e Lang che fine farebbero? E due di essi, Nères e Lang, sono costati insieme una sessantina di milioni di euro, particolare quest’ultimo non irrilevante. Insomma è chiaro che noi osservatori esterni non abbiamo tutti gli elementi per capire. Allora forse la cosa migliore da fare è tacere e aspettare il 31 agosto.