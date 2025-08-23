Home » Il Campo

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: giocano Meret e Juan Jesus

Beukema in panchina

Antonio Conte ha sciolto gli ultimi dubbi per l’esordio in Serie A del Napoli campione d’Italia. Giocano Meret in porta e Juan Jesus al fianco di Rrahmani.

Questa la formazione:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Juan Jesus sostituisce Alessandro Buongiorno, probabilmente non ancora al meglio fisicamente, e soprattutto gioca al posto di Beukema. Milinkovic Savic sarà in panchina.

Questa la formazione del Sassuolo:

Turati; Walukiewicz; Romagna, Muharemović, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

