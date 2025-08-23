Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: giocano Meret e Juan Jesus

La gentrificazione degli stadi: i tifosi-clienti sempre più in periferia, il futuro è dei salottini

di Salvatore Napolitano - Come sta cambiando il calcio: In trent'anni i ricavi da biglietti e abbonamenti sono scesi dal 47 all'11% e i settori che contano sono quelli dell'hospitality (il Milan ne ha fatto una voce del bilancio)