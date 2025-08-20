Sassuolo, Grosso in vista della sfida col Napoli: «Cercheremo di non avere rimpianti»

Sabato pomeriggio, ore 18.30, Sassuolo e Napoli si affronteranno al “Mapei Stadium” per la prima giornata della Serie A 2025-2026. A pochi giorni dal match, il tecnico degli emiliani, Fabio Grosso, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa neroverde e presentare la sfida. Vi proponiamo di seguito un estratto delle sue considerazioni.

Sassuolo, le parole di Fabio Grosso

L’ex calciatore ha innanzitutto messo in guardia i suoi, ricordando che tra la Serie B e la Serie A esiste un gap di livello importante. «Dobbiamo migliorare noi prima che siano gli avversari a metterci in riga. Stiamo lavorando bene, proveremo a dire la nostra in ogni partita, conoscendo le difficoltà del caso e sapendo che la corsa sarà lunga e ricca di insidie. Ci strutturiamo per competere fino alla fine», ha esordito.

Quando poi gli è stato chiesto se non fanno un pensierino alla zona sinistra della classifica, Grosso ha messo le mani avanti: «Sono sognatore e mi piace, ma so stare con i piedi per terra, capendo la realtà e provando ad andare sul concreto. Ci sono squadre ben consolidate da anni nella categoria, per le neopromosse o chi dovrà giocarsela con noi è diverso. Credo saremo sei-sette squadre nella lotta salvezza e battaglieremo per ottenerla».

Sulla gara contro il Napoli:

«Una partita contro una grandissima squadra. Non mi piace sottolineare le qualità degli avversari, ma le vedono tutti: hanno vinto lo Scudetto, c’è un allenatore bravissimo che conosciamo molto bene, ma ci siamo meritati e abbiamo voluto questo campionato, proveremo a tenere testa anche ad avversarie così. Mettere tutto a volte potrebbe non bastare, ma cercheremo di non avere rimpianti».

Tema mercato:

«Carnevali è stato molto chiaro, noi parliamo tanto, abbiamo sempre ottimi confronti e siamo in sintonia sulle cose da fare e su cosa ci serve. Mi concentro sui ragazzi che ho, provando con loro a fare meglio possibile. Se poi verranno altri a darci mano saranno sicuramente ben accetti da me e dalla squadra».

E tra i possibili nuovi arrivi c’è il nome di Matic: «Non mi piace parlare di chi non c’è, ma è un giocatore diverso. La sua carriera parla. Cerchiamo di integrare la rosa, la categoria lo necessita». Quanto invece alla probabile partenza di Laurienté, Grosso ha dichiarato: «Non lego nessuno. Chi vuole prendere il volo per altri lidi lo lasciamo andare ed è giusto così. Ha qualità e richieste, con lui ho un ottimo rapporto e sono felicissimo di averlo a disposizione. Se rimarrà sarò contento, se se ne andrà realizzando il suo desiderio lo sarò altrettanto».