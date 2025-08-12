Ai canali ufficiali dell'Atletico: «Nemmeno nei sogni più belli avrei potuto immaginare di essere in un club così importante. Come calciatore sono rispettoso, ma anche ambizioso».

Giacomo Raspadori ha parlato ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid dopo essere stato presentato nella giornata di ieri.

Raspadori: «Ammiro molto Simeone, ho voglia di vincere anche all’Atletico come a Napoli»

L’ex Napoli ha dichiarato:

«Sono felice, anche emozionato, perché nemmeno nel migliore dei sogni avrei potuto immaginare di indossare la maglia di un club così importante. Sono orgoglioso di avere questa opportunità e non vedo l’ora di essere in campo. Voglio davvero rendere felici i tifosi. Sono davvero molto motivato, molto felice.»

«Aver vinto due campionati in Italia è molto importante. Senza dubbio, arrivo qui con molta voglia, con molta energia, e farò del mio meglio, insieme ai miei compagni di squadra, per vincere qualcosa anche qui. Penso che non ci sia niente di più bello che riuscire a conquistare trofei con il sacrificio, con il sudore e la determinazione».

«Come calciatore posso definirmi rispettoso e molto ambizioso. Ho sempre cercato di mettere il bene della squadra al di sopra di tutto. Ho sempre cercato di dare tutto in campo senza pensare a quello che viene dopo. Magari sono uno di poche parole, ma sempre con atteggiamento giusto. Mi piace essere un esempio, cercando di trasmettere qualcosa di positivo a chi mi circonda.»

Sul suo nuovo allenatore, il Cholo:

«Simeone è un allenatore molto completo, un tecnico che ha dimostrato tanto, che ha sempre fatto capire che le sue squadre hanno caratteristiche molto precise. L’ho ammirato molto, ho sempre visto molte cose che hanno attirato la mia attenzione, ecco perché sono molto eccitato, molto felice di incontrarlo e lavorare con lui».

Sui nuovi tifosi:

«Sono dei grandi tifosi, hanno passione per la maglia. Spero, insieme a tutta la squadra, di poter dare loro tanta gioia. Trasmettono una passione per questa maglia che si vede già in Italia, e penso che si veda in tutto il mondo. L’ho vissuta in prima persona come italiano e dimostrano di avere una grande passione per una delle maglie più importanti del mondo».