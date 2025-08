Raspadori all’Atletico Madrid, De Laurentiis chiede almeno 40 milioni ma è disposto a trattare (Repubblica)

Raspadori potrebbe essere il secondo uomo del mercato in uscita del Napoli. Il primo, va da sé, è stato Victor Osimhen. L’attaccante anche della Nazionale è nel mirino dell’Atlético Madrid di Simeone.

Versante delle uscite. È arrivata pure la prima vera richiesta per Giacomo Raspadori: 30 milioni dall’Atletico di Madrid. Aurelio De Laurentiis è disposto a trattare, anche se ne chiede almeno 40. Il jolly offensivo di Antonio Conte ha uno stipendio alto e per il presidente ci sarebbe dunque la possibilità – salutando “Jack” – di abbassare un po’ il monte ingaggi. Il Napoli ne ha bisogno per completare il mercato in entrata, che nella giornata di ieri ha fatto registrare un’importante accelerazione. Il club azzurro ha infatti in pugno due esterni difensivi spagnoli: Juanlu Sanchez ( da settimane al centro di una lunga trattativa con il Siviglia) e Miguel Gutierrez, in arrivo invece dal Girona.

Raspadori, lo vuole Simeone all’Atletico Madrid: si può chiudere a 25 milioni più 5 di bonus (Di Marzio)

Il mercato dà e toglie ma soprattutto smentisce e smuove. Così Raspadori alla fine potrebbe lasciare Napoli. Un po’ perché – crediamo noi – si sente pronto a una nuova avventura da protagonista e un po’ perché al Napoli non farebbe male monetizzare. È pur vero che andrebbe sostituito e che quello che riporta Di Marzio per ora è solo un sondaggio. Ma tant’è. Sempre ricordando che il Napoli ha il gol difficile e che Raspadori sempre titolare te ne garantisce 10 a stagione.

Raspadori verso l’Atletico, sondaggio degli spagnoli (Di Marzio)

“L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Napoli. Il club italiano parte da una valutazione di 30 milioni più cinque di bonus. Ma – nel caso in cui la trattativa dovesse decollare – si potrebbe trovare un’eventuale intesa sui 25+5. Raspadori è reduce dalla vittoria del campionato di Serie A con il Napoli di Antonio Conte. L’attaccante ha contribuito al successo degli azzurri.”