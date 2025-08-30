Proprio quando si stavano stirando le toghe per i processi, Anguissa ha trovato il pertugio

Il Cagliari stava compiendo l'impresa: zero corner, tre cross, cinque falli laterali e un punto. All'ultimo secondo vince chi sa vincere

Rubrica: Il Calcio Noir

Titolo dell’episodio:

Il chiavistello di Zambo

Fuorigrotta, trenta di agosto, ferie finite, cielo capriccioso. In attesa di scartare il regalo danese gli azzurri si trovano trascinati in un’onesta teca RAI di una partita anni ’60.

Kevin si presenta al Maradona, Pisacane rispolvera il libero:

“Delle rovine del calcio italico ce ne ricordiamo solo quando non giochiamo i mondiali”

A venti squadre è questa la Serie A, ci si può chiedere di trovare acqua su Marte na non di ragionare sul tempo effettivo. Troppo buon senso signori.

Troppo.

Prof Stani prova a spiegare, ma il muro è alto e solido. L’avversario più avanzato è un palmo davanti Caprile.

“Perché giocare? Quando si può serenamente guardare gli altri farlo?” Già. Sebastiano Esposito ci prova da centrocampo e chiede scusa per aver pensato di attaccare.

Spinazzola ci prova ripetutamente ma Lucca non appare quasi mai.

Kevin, pensaci tu!

Alto.

Scott tu? Dribbling e palla su Caprile.

Il primo tempo si scuce lentamente dal cronometro.

Il Cagliari resiste.

Al rientro il muro sembra più alto, prova ad aggirarlo Matma non riesce. Fuori di poco.

Lucca ci sbatte la testa tanto che da Procida entra Ambrosino.

“La carta della speranza ha il volto dei giovani”

Nel frattempo Pisacane bluffa lanciando in campo su velocità Luvumbo al posto di un terzino ma diventa il sesto uomo di una linea di sei.

Però almeno calcia verso il Parco San Paolo discretamente.

L’ansia cresce, entra Lang e Caprile quasi gli regala il record al primo pallone toccato.

I sardi stanno compiendo l’impresa. Zero corner, tre cross, 5 falli laterali e un punto. Sarebbe un capolavoro!

Il cancello resiste, Lobo lo scavalca ma Scott si inibisce.

Mentre si scaldano le tastiere padane e nostrane; proprio quando si stanno stirando le toghe per i processi, Zambo trova il pertugio per far scattare il chiavistello.

All’ultimo secondo, sul filo del tramonto, al cuore della gioia.

Uno a zero, sul fischio finale, come vince chi sa vincere e basta farlo.