Pedullà: «L’unico club italiano ad aver cercato seriamente Darwin Núñez è stato il Napoli»

Alfredo Pedullà scrive sul suo sito ufficiale in merito al futuro di Darwin Núñez:

“Alla larga dalla serie ‘un nome al giorno’ cerchiamo di fare chiarezza sul futuro di Darwin Núñez. In Italia lo hanno cercato, fin qui seriamente, il Napoli – che ha poi deciso di virare su Lucca – e la Juve, come anticipato nei giorni scorsi, che deve individuare altre ipotetiche soluzioni nel caso in cui ci fossero intoppi per il prioritario obiettivo Kolo Muani”.

Leggi anche: Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco (Romano)