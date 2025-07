Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco (Romano)

Il sogno del Napoli per l’attacco resta Darwin Nunez del Liverpool. Gli azzurri erano fermi a un’offerta da 55 milioni (bonus compresi) per l’uruguaiano, ma resta la distanza con i Reds, che non vogliono far partire l’attaccante per meno di 60 milioni. Da considerare anche lo stipendio, perché guadagnerebbe circa 6 milioni netti a stagione.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano scrive su X:

Dopo la cessione di Osimhen, il Napoli è pronto a rilanciare i colloqui per Darwin Nunez, poiché l’attaccante uruguaiano resta l’obiettivo principale e ambizioso. Come rivelato due settimane fa, Darwin vuole il Napoli ed è aperto al trasferimento. In questa fase sta dando la priorità assoluta al Napoli.

🚨🔵 After selling Osimhen, Napoli are set for new round of talks for Darwin Nunez as Uruguayan striker remains the main, dream target.

As revealed two weeks ago, Darwin wants Napoli and he’s open to the move.

Understand he’s giving total priority to Napoli at this stage. 👀🇺🇾 pic.twitter.com/NnyvaYPRfN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025