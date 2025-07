Il Napoli deve scegliere tra Lucca e Darwin Nunez. Beukema sempre più vicino (Sky)

Fa sapere Luca Marchetti: "Con il Bologna per l'olandese c'è davvero una distanza minima ma al momento nessuno vuole fare un passo verso l'altro"

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto il punto sulle trattative in entrata in casa Napoli come quelle che portano a Lucca, Darwin Nunez e Beukema. A seguire quanto riportato dal noto collega.

Napoli diviso tra Lucca e Darwin Nunez. Avanza Beukema

Per quanto riguarda l’attaccante, gli azzurri dopo aver preso Noa Lang, sono presi tra due fuochi. Con il centravanti dell’Udinese si può dire che è tutto fatto: Lucca è in mano al Napoli. C’è l’accordo con il club friulano sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Mancherebbero alcuni dettagli, sicuramente risolvibili, col calciatore. La società però resta vigile anche sul centravanti del Liverpool e deve prendere una decisione su quale dei due puntare fortemente. Al momento è escluso che possano arrivare entrambi. Occorre però fare attenzione alla concorrenza, in quanto Lucca potrebbe finire nel mirino anche dell’Atalanta, a caccia del sostituto di Retegui.

Passando al difensore del Bologna, invece, le parti sono sempre più vicine. Con l’olandese il più è ormai fatto mentre resta una distanza tra il club partenopeo e quello felsineo. Al momento c’è una fase di stallo in cui nessuna delle due squadre vuole fare l’ultimo passo verso l’altro per chiudere, si continua a trattare ma l’impressione è che alla fine arriverà la fumata bianca. Ci sono da limare solo gli ultimi dettagli, verosimilmente nei prossimi giorni.