Olympiakos, Karembeu: «Con Conte ci siamo detti che il calcio al nostro tempo era grande»

Christian Karembeu, consulente strategico dell’Olympiacos, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima dell’incontro col Napoli. A seguire le sue principali parole.

Olympiakos, le parole di Karembeu

«Con Conte abbiamo un po’ discusso del periodo in cui giocavamo, il calcio era grande a quell’epoca, speriamo possa tornare così. Sampdoria? Merita di tornare in serie A, speriamo il prima possibile. Conte è molto contento di essere il tecnico del Napoli, a lui piace il gioco, ha una passione non indifferente per il mondo del calcio. Non possiamo paragonare prima ad adesso, sono due epoche differenti, lui si sta dando molto da fare in questa veste».

«De Bruyne? Parliamo di una stella assoluta. Noi affrontiamo questa amichevole per preparare la Champions e capire cosa dobbiamo aggiungere alla squadra, è un test per noi importante per capire a che punto siamo. Strefezza e Pirola sono state buone aggiunte alla squadra, sono qui per vincere tutto».

Leggi anche: Napoli-Olympiakos 1-0, a fine primo tempo. Sblocca Politano, Lukaku out per un problema muscolare. Conte nervoso

Questo il resoconto del match a fine primo tempo:

Un buon Napoli nel primo tempo della gara contro l’Olympiakos, chiusa in vantaggio di una rete a zero per gli uomini di Antonio Conte, grazie alla rete di Politano che ha capitalizzato un assist di Anguissa dopo aver sfiorato la rete poco prima. Le buone notizie però terminano qui in quanto Romelu Lukaku è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare. E il clima sembra tutt’altro che da amichevole, considerando i tanti falli subiti dai partenopei con Conte che non sta gradendo per nulla l’atteggiamento dei greci. Il tecnico salentino è andato faccia a faccia prima con El Kaabi dopo un doppio fallo dell’attaccante ai danni di Rrahmani e poi con l’allenatore avversario. Momenti di tensione subito sedati dalle panchine.