Napoli-Olympiakos 1-0, a fine primo tempo. Sblocca Politano, Lukaku out per un problema muscolare. Conte nervoso

Il Napoli affronta l’Olympiakos nell’ultima partita pre-campionato in quel di Castel di Sangro. L’avversario è di assoluto prestigio, il club greco del Pireo si presenta con tutte le intenzioni di fare la sua figura. A seguire gli aggiornamenti principali del match.

Napoli-Olympiakos, i momenti salienti

Fine primo tempo – Un buon Napoli nel primo tempo della gara contro l’Olympiakos, chiusa in vantaggio di una rete a zero per gli uomini di Antonio Conte, grazie alla rete di Politano che ha capitalizzato un assist di Anguissa dopo aver sfiorato la rete poco prima. Le buone notizie però terminano qui in quanto Romelu Lukaku è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare. E il clima sembra tutt’altro che da amichevole, considerando i tanti falli subiti dai partenopei con Conte che non sta gradendo per nulla l’atteggiamento dei greci. Il tecnico salentino è andato faccia a faccia prima con El Kaabi dopo un doppio fallo dell’attaccante ai danni di Rrahmani e poi con l’allenatore avversario. Momenti di tensione subito sedati dalle panchine.

31′ -Infortunio per Romelu Luakaku al 31′ di Napoli-Olympiacos! Recupero palla del belga che poi prova il tiro ed in quel momento si accascia toccandosi la coscia sinistra. Problema muscolare per Big Rom che dopo le cure mediche dello staff sanitario abbandona il campo trascinando la gamba. Al suo posto entra Lorenzo Lucca.

16′ – Dopo un inizio convincente da parte degli uomini di Antonio Conte che subito si sono riversati in avanti, andando vicino alla rete sempre con Politano poco prima del gol del vantaggio. Da subito alti ritmi e tanta intensità in campo. Poi, dopo altre promettenti azioni in cui è mancata la rifinitura finale, l’ex Sassuolo è stato servito da Anguissa e dopo essersi accentrato non ha lasciato scampo al portiere greco Botis, scaricando un sinistro a giro.

Napoli-Olympiakos, la formazione di Conte

Questa la formazione scelta da Conte per Napoli-Olympiacos, l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro:

Questa la formazione ufficiale: Milinkovic Savic, Olivera, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Anguissa, De Bruyne, Lukaku, Politano