Napoli, Simeone verso il Torino per 8 milioni (Di Marzio). Accordo con l’Ipswich per Cajuste (Romano)

Lo svedese può tornare all'Ipswich: 2 milioni per il prestito oneroso, opzione per il riscatto a 7,5: diventa obbligo se l'Ipswich viene promosso in Premier

Due uscite in vista per il Napoli: Simeone verso il Torino, Cajuste a un passo dall’Ipswich Town. Secondo Gianluca Di Marzio, proseguono i contatti con il Torino per Giovanni Simeone. Intanto, Fabrizio Romano riferisce che è stato raggiunto un accordo tra il club azzurro e Ipswich per Jens Cajuste: si attende solo la decisione finale del centrocampista svedese.

I movimenti in uscita del Napoli, Simeone verso il Torino:

Gianluca Di Marzio scrive: «Vanno avanti i contatti tra Torino e Napoli per trovare l’intesa per Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha già un accordo di massima con i granata. Proseguono i contatti tra il Torino e il Napoli per Giovanni Simeone per trovare un’intesa sugli 8 milioni di euro. I granata hanno già raggiunto un accordo di massima con l’attaccante argentino. Nell’ultima stagione, l’ex Verona e Fiorentina ha realizzato 2 gol e servito 2 assist complessivi in 33 presenze. Più in generale, con la maglia del Napoli ha segnato 14 reti in 103 partite».

Cajuste verso il ritorno all’Ipswich:

Fabrizio Romano su X: «Ipswich Town e Napoli hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Jens Cajuste dopo il passo indietro del Besiktas. Previsto un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con opzione di riscatto fissata a 7,5 milioni che diventerà obbligatoria in caso di promozione dell’Ipswich in Premier League. Manca ancora il via libera del giocatore, la cui decisione è attesa a breve».