Napoli, se Juanlu non si sblocca c’è Arnau Martinez del Girona (Moretto)

Il Napoli punta forte su Juanlu Sanchez del Siviglia come vice Di Lorenzo nella prossima stagione, ma se la trattativa non dovesse sbloccarsi, gli azzurri potrebbero virare su un altro spagnolo, ovvero Arnau Martinez, che proprio ieri ha giocato in amichevole contro gli azzurri.

Il Napoli sta cercando alternative a Juanlu: spunta Arnau Martinez

L’esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube:

«Il Napoli vuole cercare di sbloccare la situazione per Juanlu entro settimana prossima al massimo. Il Napoli non vuole andare oltre una certa data perché crede di aver fatto il massimo: i 17 milioni offerti sono esattamente le cifre che il Siviglia aveva chiesto settimane fa. Poi è arrivata la Premier, il Wolveramphton, e il Siviglia ha cambiato un po’ le carte in tavola chiedendo la cifra che avrebbe ricevuto dalla Premier: 20 milioni e il 20% sulla futura rivendita. Ad oggi il Napoli non vuole alzare la propria proposta e crede che per la volontà del calciatore, l’operazione sia ancora viva e possibile. Gli azzurri restano concentrati su Juanlu, anche se nelle ultime ore ha iniziato a perlustrare altre strade, tra cui Arnau Martinez del Girona; ad oggi non c’è nulla di concreto, ma è un nome che il Napoli potrebbe considerare».

Si complica l’affare Juanlu Sanchez. Stando a quanto si apprende dall’esperto di mercato Matteo Moretto, tra il Napoli e il Siviglia ci sarebbe ancora distanza sulle cifre dell’operazione (lievitate in maniera sostanziale dopo l’inserimento di alcuni club di Premier).

Di seguito quanto scrive il giornalista su X: “Ad oggi il Napoli non è disposto ad aumentare l’offerta di 17 milioni di euro per Juanlu Sánchez. Il club spagnolo ha chiesto 20 milioni di euro più una clausola del 20% su un’eventuale futura rivendita. Nelle ultime ore il Napoli ha comunicato la sua decisione al Siviglia. La trattativa è in stallo”.