Juanlu blocca il mercato del Siviglia che però vuole più soldi dal Napoli (As)

Il mercato estivo si avvicina alla chiusura, ma il Siviglia non ha ancora definito il futuro di Juanlu, che vuole solo il Napoli. La trattativa resta aperta mentre il club cerca di ottenere il massimo dalla cessione.

Tensione tra Juanlu e il Siviglia

La vicenda è stata riportata da Daniel Lagos di As così:

“Il Siviglia continua a essere bloccato nella sua operazione di cessioni, e c’è un nome in particolare che sembra condizionare l’avvio dei movimenti a Nervión. Juanlu non ha ancora chiaro il suo destino e ora la palla sembra essere nelle mani del club andaluso che ha sul tavolo un’offerta del Napoli che potrebbe cambiare il futuro del suo calciatore. Nei giorni scorsi, il giocatore ha chiarito di non avere intenzione di trasferirsi al Wolverhampton, nonostante l’offerta della Premier League potesse soddisfare maggiormente il Siviglia, ma ha invece la ferma intenzione di giocare nel club partenopeo. Adesso è il Siviglia che deve decidere.”

Il Siviglia prende tempo per chiudere la cessione di Juanlu: “Antonio Cordón, direttore sportivo del Siviglia, sta affrontando l’estate con calma. Sta cercando di ottenere il massimo beneficio possibile dalla cessione di alcuni giocatori di alto potenziale e, per questo, sta ritardando il più possibile questi movimenti, nonostante la chiusura del mercato sia ormai vicina e l’inizio della Liga sia alle porte. Nel caso di Juanlu, il desiderio è che si possa chiudere al più presto un’operazione che potrebbe portare nelle casse del club andaluso poco più di 16 milioni di euro, anche se resta ancora cautela sui dettagli e sulla possibilità che l’affare si concluda rapidamente.”