Juanlu Sanchez, il Napoli ha comunicato al Siviglia che non andrà oltre i 17 milioni: trattativa in fase di stallo

Moretto su X: "Il club spagnolo ha chiesto 20 milioni di euro più una clausola del 20% su un'eventuale futura rivendita. Il Napoli è fermo sui 17"

Si complica l’affare Juanlu Sanchez. Stando a quanto si apprende dall’esperto di mercato Matteo Moretto, tra il Napoli e il Siviglia ci sarebbe ancora distanza sulle cifre dell’operazione (lievitate in maniera sostanziale dopo l’inserimento di alcuni club di Premier).

Le ultime sulla trattativa per Juanlu Sanchez

Di seguito quanto scrive il giornalista su X: “Ad oggi il Napoli non è disposto ad aumentare l’offerta di 17 milioni di euro per Juanlu Sánchez. Il club spagnolo ha chiesto 20 milioni di euro più una clausola del 20% su un’eventuale futura rivendita. Nelle ultime ore il Napoli ha comunicato la sua decisione al Siviglia. La trattativa è in stallo”.

A día de hoy, el Nápoles no está dispuesto a subir su oferta de 17 millones de euros por Juanlu Sánchez. El club español pidió 20 millones de euros más un 20% sobre la futura venta. En las últimas horas el Nápoles informó al Sevilla de su decisión. Negociación estancada. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2025



Leggi anche:

Raspadori all’Atletico Madrid, c’è l’offerta ufficiale. 25 milioni più bonus. Accordo tra Jack e gli spagnoli

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Giacomo Raspadori. A riportarli sono gli esperti di mercato.

Le ultime sul futuro di Raspadori

Scrive Di Marzio che c’è l’offerta ufficiale dell’Atletico Madrid, l’offerta è di 25 milioni più bonus.

Moretto scrive: “L’Atlético Madrid e il Napoli stanno facendo progressi nelle trattative per Giacomo Raspadori. Il club biancorosso ha deciso di puntare sull’attaccante italiano e nelle prossime ore discuteranno se il prezzo finale e i termini dell’accordo soddisfino tutte le parti”.

Romano, invece, parla di accordo praticamente raggiunto tra la compagine spagnola e l’ex Sassuolo: “L’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con Giacomo Raspadori sulle condizioni personali e ha inviato un’offerta ufficiale al Napoli! La proposta è ora in fase di discussione tra i club; la decisione spetta al Napoli”.