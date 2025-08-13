Napoli, rispunta Sudakov sul taccuino ma costa tanto e c’è anche il Benfica interessato (CorSport)

Un calciatore diverso da Musah e Miretti per caratteristiche, ma può fare la mezzala e il trequartista. L'anno scorso ha giocato in Champions con lo Shakhtar.

Il Napoli sta valutando le prossime mosse di mercato; se Gutierrez è in dirittura d’arrivo e settimana prossima svolgerà le visite mediche, c’è stato nei giorni scorsi un ritorno di fiamma tra gli azzurri e Sudakov, che il Napoli segue già da diversi mesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Rispunta Sudakov sul taccuino del Napoli

Fabio Mandarini sull’edizione odierna del quotidiano scrive:

Domani calerà il sipario sul ritiro. Però, ci sono altre storie da raccontare. Con una novità: riaccesi i contatti per l’ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar. Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo: la prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c’è anche il Benfica: e fa sul serio. Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l’esperienza internazionale maturata a Donetsk nell’ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell’affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica. A centrocampo restano ancora vive le piste che portano a Yunus Musah del Milan, 22 anni, e a Fabio Miretti della Juve, 21 anni: identikit differenti per caratteristiche rispetto a Sudakov.

Il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l’ultima richiesta spedita al Torino, l’altra società che lo ha trattato finora.