Napoli, rispunta Sudakov sul taccuino ma costa tanto e c’è anche il Benfica interessato (CorSport)
Un calciatore diverso da Musah e Miretti per caratteristiche, ma può fare la mezzala e il trequartista. L'anno scorso ha giocato in Champions con lo Shakhtar.
Il Napoli sta valutando le prossime mosse di mercato; se Gutierrez è in dirittura d’arrivo e settimana prossima svolgerà le visite mediche, c’è stato nei giorni scorsi un ritorno di fiamma tra gli azzurri e Sudakov, che il Napoli segue già da diversi mesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.
Rispunta Sudakov sul taccuino del Napoli
Fabio Mandarini sull’edizione odierna del quotidiano scrive:
Domani calerà il sipario sul ritiro. Però, ci sono altre storie da raccontare. Con una novità: riaccesi i contatti per l’ucraino Giorgi Sudakov dello Shakhtar. Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo: la prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c’è anche il Benfica: e fa sul serio. Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l’esperienza internazionale maturata a Donetsk nell’ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell’affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica. A centrocampo restano ancora vive le piste che portano a Yunus Musah del Milan, 22 anni, e a Fabio Miretti della Juve, 21 anni: identikit differenti per caratteristiche rispetto a Sudakov.
Gli azzurri valutano anche un ritorno di Elmas (CorSport)
Il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l’ultima richiesta spedita al Torino, l’altra società che lo ha trattato finora.