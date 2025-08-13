Il Napoli lo vorrebbe in prestito. È un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E ha ritmo, intensità e doppia fase

Elmas sarebbe lo Ndoye che non è stato ma il Lipsia chiede 13-14 milioni (Corsport)

Il Napoli valuta, riflette, studia, mentre mette a segno il colpo Gutierrez. Come sarà completato il mercato azzurro? Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Da quando la squadra è sbarcata a Castel di Sangro, e dunque da quasi due settimane, il club sta riflettendo senza sosta sul completamento della rosa. Valutazioni che tra l’altro non possono prescindere dalle liste, sia per il campionato sia per l’Europa: il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l’ultima richiesta spedita al Torino, l’altra società che lo ha trattato finora. Per la cronaca: Elmas tornerebbe molto, molto volentieri a Napoli. E lo avrebbe fatto anche a gennaio: all’epoca, però, non c’erano caselle per tesserare un extracomunitario.

L’idea Elmas a Napoli preoccupa il Torino (La Stampa)

Anche a Torino lo rivorrebbero e sono preoccupati per questo ritorno di fiamma col Napoli. Anche perché con Cairo è impossibile che i granata partecipino a qualsiasi tipo di asta. La Stampa aggiunge che Elmas guadagna tre milioni netti.

Scrive La Stampa:

Se nel calciomercato si potesse dar retta soprattutto ai sentimenti, oggi Eljif Elmas sarebbe già tornato al Torino. Anzi, non se ne sarebbe mai andato. Le trattative invece sono calcolo, rischio, conti e a volte anche fregature. Ma soprattutto soldi.

Il Lipsia chiedeva 17 milioni, adesso è pronto ad abbassare le pretese per liberarsi dell’ex del Napoli che nella pre-season ha giocato appena 45’ contro l’Atalanta e in una posizione non sua, oltre che un test con le seconde e terze linee. È il primo passo per sedersi al tavolo con i granata. Elmas aspetta e spera, spinge per la soluzione italiana, per tornare in un ambiente in cui si è trovato bene e gli garantirebbe un ruolo da protagonista: gliel’ha promesso. La settimana prossima le parti si rivedranno per cercare la quadra economica, ma affinché i pianeti si allineino c’è bisogno di uno sforzo da parte di tutti. E che nel frattempo non arrivino offerte da parte di qualche big. Il classe 1999 è una nuova idea del Napoli e se affondasse il colpo per riprenderlo metterebbe il Torino in fuorigioco. Elmas non ha mai dimenticato le 4 stagioni in azzurro.