Napoli, lunedì giornata decisiva per Juanlu. Cheddira all’Udinese (Di Marzio)

Qualcosa continua a muoversi sul fronte mercato per il Napoli. Gianluca Di Marzio, attraverso il suo profilo X, segnala che lunedì potrebbe essere il giorno di Juanlu, con gli azzurri fiduciosi di chiudere l’operazione. In uscita, invece, è stato definito il passaggio di Walid Cheddira all’Udinese.

Juanlu sempre più vicino al Napoli

Gianluca di Marzio su X:

@sscnapoli, lunedì può essere il giorno di Juanlu: gli azzurri confidano di chiudere l’operazione

Di Marzio sul suo sito: «Il Napoli confida di chiudere per il trasferimento di Juanlu a inizio settimana prossima. Lunedì può essere infatti il giorno decisivo per il trasferimento del terzino del Siviglia. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, lo spagnolo potrebbe presto essere un rinforzo per Antonio Conte. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey, segnando 5 gol e servendo 5 assist».

Il direttore sportivo del Siviglia sulla cessione di Juanlu: «Il Siviglia continua ad essere un club in cui molti club europei continuano a guardare. Sono vere queste trattative, ma poi ce ne sono molte altre. Sono convinto che ci saranno sorprese, o che ci sono cose che si verificano giorno per giorno che sicuramente finiranno per chiudersi. Raggiungeremo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La cosa fondamentale per noi è fare gruppo e questo sta prendendo una forza incredibile. Le iscrizioni e gli acquisti sono importanti, arriveranno, ma abbiamo un’arma importante che è la forza del gruppo. Siamo tranquilli, non è una tragedia».

Cheddira all’Udinese:

Scrive Di Marzio sul suo sito: «È fatta per il trasferimento di Walid Cheddira all’Udinese. I bianconeri hanno infatti definito gli ultimi dettagli con il Napoli per il classe ’98, che si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Decisiva la volontà dell’ex Bari, premiando i friulani, che per primi si erano mossi per l’attaccante. Nato a Loreto, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Espanyol, con cui ha collezionato 23 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey». Come riporta Simone Lorini su Tuttomercatoweb: «Il club bianconero ha trovato l’accordo col Napoli sulla base di un prestito oneroso da 700mila euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 4 milioni».