Juanlu vuole andare al Napoli, il Wolverhampton potrebbe tirarsi fuori dalla corsa (Sportmediaset)

Il Napoli continua a far pressing per Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia, che diventerebbe il vice di Giovanni Di Lorenzo. Oggi sarebbero infatti previsti nuovi contatti tra l’entourage del giocatore e il club spagnolo, poiché Juanlu vuole approdare a Napoli.

Nuovi contatti tra l’entourage di Juanlu e il Siviglia: lui vuole Napoli

Scrive il giornalista Orazio Accomando su X:

Giornata importante per il futuro di Juanlu Sanchez. Oggi previsti nuovi contatti tra l’entourage e il Siviglia. Il giocatore continua a ribadire la volontà di trasferirsi al Napoli. Il Wolverhampton non intende aspettare a lungo e potrebbe tirarsi fuori definitivamente dalla corsa.

«Abbiamo diverse conversazioni. Non entreremo nei dettagli. Una cosa è ciò che esce sulla stampa, ma posso dirvi che ci sono molte conversazioni aperte in tutti i sensi. Il Siviglia continua ad essere un club in cui molti club europei continuano a guardare. Sono vere queste trattative, ma poi ce ne sono molte altre. Sono convinto che ci saranno sorprese, o che ci sono cose che si verificano giorno per giorno che sicuramente finiranno per chiudersi. Raggiungeremo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. La cosa fondamentale per noi è fare gruppo e questo sta prendendo una forza incredibile. Le iscrizioni e gli acquisti sono importanti, arriveranno, ma abbiamo un’arma importante che è la forza del gruppo. Siamo tranquilli, non è una tragedia. L’allenatore è tranquillo, sapeva come me che potevano verificarsi delle circostanze e che fino alla chiusura del mercato ci saranno giocatori che non saranno iscritti. Ci sono delle regole che devono essere rispettate. Ci sono trattative, si sta lavorando».