Napoli-Hojlund, lo United spinge per l’obbligo di riscatto. Nuovi contatti per Pinamonti (Pedullà)
L'esperto di mercato: "Il club azzurro deve decidere se investire sull’attaccante del Manchester United come vorrebbe il club e il diretto interessato (non prestito con diritto ma prestito con obbligo)"
In casa Napoli continua a tenere banco il tema attaccante. Come noto, Romelu Lukaku starà fuori almeno tre mesi per infortunio e il club azzurro è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire il belga durante il periodo di stop. I nomi più caldi, tra gli altri, sono quelli di Ramsus Hojlund ed Andrea Pinamonti. Aggiornamenti in merito alle possibili operazioni li riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.
Hojlund, Dovbyk, Pinamonti: le ultime di Pedullà
Il noto giornalista si sofferma innanzitutto su Hojlund, indicandolo come “un obiettivo concreto” del Napoli. “Il club azzurro deve decidere se investire sull’attaccante del Manchester United come vorrebbe il club e il diretto interessato (non prestito con diritto ma prestito con obbligo). Vedremo se cambieranno le condizioni, il Napoli comunque ci sta lavorando”, si legge sul suo sito ufficiale.
Quanto agli altri due nomi, invece, Pedullà scrive: “Al Napoli è stato proposto Dovbyk (ma anche lì servirebbe un investimento), in giornata ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Andrea Pinamonti che potrebbe lasciare il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e che piace anche al Villarreal”.
De Laurentiis offre 45 milioni per Pio Esposito: l’Inter dice no (Sportmediaset). Ma il Napoli smentisce
Anche Pio Esposito nel mirino del Napoli. Riporta Sportmediaset:
“Dovbyk? Hojlund? Kean? Zirkzee? Tanti profili sondati e cercati dal Napoli per sostituire l’infortunato Lukaku. Questi e altri ancora. Ma il sogno di Aurelio De Laurentiis era un altro: Pio Esposito. Era perché l’Inter non ha mai inteso discuterne, nemmeno di fronte a una offerta iniziale di 45 milioni. Un no secco, perentorio: i nerazzurri considerano incedibile l’attaccante tornato quest’anno alla base dopo l’ottima annata in Serie B con lo Spezia. Tutti sono convinti di avere in rosa una punta completa, forte fisicamente e tecnicamente e con uno straordinario senso del gol.
Dal Mondiale per Club alle amichevoli estive, Esposito ha scalato posizioni su posizioni, convincendo prima Chivu e la dirigenza interista a tenerlo in rosa e poi ad accantonare la pista Lookman, concentrando così le attenzioni di mercato su altri reparti. Insomma, Pio non si tocca. Anzi, in una stagione lunga e ricca di impegni tutti sono certi che troverà spazio per mostrare quelle qualità che ne hanno fatto oggetto di vani desideri da parte di altri club, non ultima anche la stessa Atalanta che per lui era arrivata a offrire 40 milioni. Senza scordare i 50 milioni che sarebbero potuti arrivare dalla Premier, nello specifico dal Newcastle.”
Fonti vicine al Napoli smentiscono l’offerta e l’interessamento del club azzurro per il giovane attaccante.