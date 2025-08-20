Elmas, c’è l’offerta ufficiale del Napoli al Lipsia: 1.5 milioni per il prestito, 11.5 per il riscatto (Moretto)

Non solo l’attaccante per sostituire Lukaku, il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare anche gli altri reparti della rosa a disposizione di Antonio Conte. Sul versante centrocampo, si parla ormai da diverse settimane del possibile ritorno all’ombra del Vesuvio di Eljif Elmas, 25enne macedone di proprietà del Lipsia e reduce dai sei mesi in prestito al Torino. Secondo il giornalista Matteo Moretto, il club di De Laurentiis avrebbe deciso di dare un’accelerata alla trattativa presentando un’offerta ufficiale ai tedeschi.

Elmas-Napoli, c’è l’offerta ufficiale

Ecco quanto scrive su “X” il noto esperto di mercato:



Offerta ufficiale del Napoli al Lipsia per Eljif Elmas: prestito oneroso a 1,5m€ + diritto di riscatto a 11,5m€. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2025



Carnevali: «Per Pinamonti non sono arrivate offerte precise o interessanti»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport. Pinamonti è uno dei nomi emersi dopo l’infortunio di Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni in merito: «Ad oggi non sono arrivate offerte precise o interessanti. Su Laurienté invece sì, soprattutto dalla Turchia, ma non ci soddisfano. Oggi, con Berardi-Pinamonti-Lauriente abbiamo un tridente importante, poche squadre hanno tre giocatori forti come i nostri. Per non retrocedere è determinante che sia così».

Ha parlato anche dell’esordio contro il Napoli: «Salvarci è la priorità e l’obiettivo, inizieremo contro la più forte del campionato, anche senza Lukaku. Noi non siamo ancora al completo ma abbiamo ragazzi giovani, con voglia di fare ed entusiasmo. Faremo la nostra parte».