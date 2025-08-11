Napoli, ecco “Café”: la terza maglia omaggia il rito del caffè partenopeo

Come riportato dal sito ufficiale della Ssc Napoli, il club ha presentato «Café, il third kit per la stagione 2025/26, realizzato in collaborazione con Ea7». La terza maglia del club rievoca uno dei simboli della tradizione partenopea. E celebra l’identità della città, portando sul petto lo scudetto conquistato nella scorsa stagione. L’iniziativa è accompagnata da un gesto solidale legato al “caffè sospeso”, in collaborazione con Caffè Toraldo.

Il caffé: «un rito quotidiano»

Sul sito ufficiale del club: «A Napoli, il caffè è molto più di una semplice bevanda: è un rito quotidiano, un momento di condivisione, un simbolo radicato nell’anima del popolo partenopeo. Da oltre due secoli, i napoletani ne custodiscono con orgoglio l’arte della preparazione, dalla tradizionale cuccumella, l’iconica “caffettiera napoletana”, alle sue interpretazioni più moderne. La tazzina è un’istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà: dalla celebre “tazzulella” cantata da Pino Daniele, al monologo di Eduardo De Filippo in Questi Fantasmi, fino alla leggerezza delle battute di Totò e al filantropico gesto del “caffè sospeso”, oggi conosciuto in tutto il mondo».

La nuova maglia del Napoli:

Sul sito la descrizione del kit: «La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/25. Il suo colletto, in stile polo, è rifinito con un bordo azzurro vintage che incornicia con sobria eleganza lo scollo, richiamando lo stesso colore presente nei loghi Ssc Napoli, Ea7, Msc e nei risvolti delle maniche, che hanno un taglio aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà nei movimenti. Sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta “Ssc Napoli”, a suggellare con fierezza l’identità del Club».

Il “caffé sospeso”:

Come informa il sito ufficiale del club, per il lancio della terza maglia “Café”, la Ssc Napoli e Caffè Toraldo offrono oggi, 11 agosto, un espresso gratuito a chi mostra la grafica ufficiale dell’evento in uno dei bar aderenti tra le 16:00 e le 17:00: