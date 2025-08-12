Napoli accordo con Gutierrez: visite mediche dopo Castel di Sangro (Pedullà)

Non sono previste per il momento clausole. il suo rientro in campo è previsto per la sfida contro la Fiorentina.

Miguel Gutierrez è praticamente un calciatore del Napoli, secondo le indiscrezioni di mercato delle ultime ore. Secondo l’esperto Alfredo Pedullà infatti, le visite mediche sono previste dopo il ritiro di Castel di Sangro. Ma dovrà completare il recupero da un’operazione alla caviglia, il terzino spagnolo quindi dovrebbe tornare in campo solo dopo la sosta di settembre, forse per il match contro la Fiorentina.

Gutierrez, le visite mediche dopo Castel di Sangro (Pedullà)

“Esclusiva: Gutierrez–Napoli, accordo totale con l’agente. Non sono previste per il momento clausole. Visite prevedibilmente dopo la fine del ritiro di Castel di Sangro”

Secondo Matteo Moretto l’esterno spagnolo sarà prelevato dal Girona per 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Tutto procede senza intoppi: Gutierrez è atteso in Italia entro questa settimana per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club azzurro.

Come è stato rivelato da Sky Sport:

Scambio di documenti tra Girona e Napoli, si valuta la possibilità di far arrivare il difensore spagnolo a Castel di Sangro, ma più presumibilmente si unirà al gruppo soltanto a Castel Volturno per vivere lì l’ultima fase di recupero dopo l’infortunio alla caviglia che ha reso necessaria un’operazione nelle scorse settimane. Nulla di preoccupante, ma bisogna aspettare per vederlo in campo. La previsione è che possa mettersi a disposizione in maniera concreta unicamente dopo la prima sosta di campionato per le Nazionali.

Era già nell’aria e ora la trattativa è ufficialmente chiusa. Miguel Gutierrez è atteso in Italia per la firma e le visite mediche. Si chiude a 18 milioni più 2 di bonus.

Matteo Moretto rivela:

Firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti a salire, fino a 2,7. Il Real incasserà 7 milioni da questa trattativa. Il giocatore comunque si è operato alla caviglia e sarà a disposizione solo da fine agosto o inizio settembre. Gutierrez aspetta solo l’ok per viaggiare verso il Napoli. Anche per Juanlu è tutto definito, manca solo il sì definitivo del Siviglia alla proposta azzurra da 17 milioni di euro.