Miretti-Napoli, contratto fino al 2029 più opzione per il 2030 a 1,7 milioni l’anno (Schira)

Fabio Miretti è vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Arriverebbe dalla Juventus dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito al Genoa.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Fabio Miretti si avvicina al Napoli dalla Juventus. Il centrocampista ha concordato un contratto fino al 2029 (1,7 milioni all’anno) più l’opzione per il 2030. Il contratto sarà direttamente fino al 2030 se l’accordo di trasferimento sarà in prestito con obbligo di riscatto.

Fabio #Miretti is getting closer to #Napoli from #Juventus. The midfielder has agreed personal terms for a contract until 2029 (1,7M/year) + the option for 2030. The contract will be directly until 2030 if the transfer deal between the clubs will be on loan with obligation to buy https://t.co/FjxrQ7Ude9

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2025