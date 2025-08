La Juventus chiede 15-18 milioni per Miretti, il Napoli è fermo a 10-11 milioni più bonus (Tuttosport)

Fabio Miretti non sembra essere nei piani futuri della Juventus, ma i bianconeri non vorrebbero cederlo per meno di 15 milioni, dato che sarebbe una plusvalenza massima considerando che è cresciuto nel vivaio della Vecchia Signora. Il Napoli è interessato, il ds Manna lo apprezza sin dai tempi in cui lavorava nella Juventus, ma l’offerta degli azzurri è stata ritenuta troppo bassa finora.

La Juventus chiede 15-18 milioni per Miretti, il Napoli è fermo a 10-11 milioni più bonus

Scrive Tuttosport:

Nell’ultimo anno e mezzo la Juventus ha un po’ smesso di credere nelle doti del classe 2003, passato da essere il nuovo Marchisio, a possibile giocatore da cedere per fare cassa e realizzare una robusta plusvalenza. Miretti a bilancio pesa zero essendo un prodotto del vivaio juventino. Motivo per cui incassare una cifra tra i 15 e i 18 milioni sarebbe ossigeno puro per la Vecchia Signora, che per la prima volta ha aperto all’addio del centrocampista a titolo definitivo. Il direttore sportivo del Napoli Manna vuole regalare il suo pupillo ad Antonio Conte. Fabio approderebbe volentieri alla corte di Conte, dove potrebbe consacrarsi ad alti livelli. Pronto un quadriennale con opzione per il quinto anno da 1,7 milioni a stagione. Ora manca l’intesa tra le due dirigenze, visto che il Napoli vorrebbe investire 10-11 milioni più bonus. Pochi secondo la Vecchia Signora.

Dal canale Youtube di Alfredo Pedullà:

«Su Miretti, che non era una trattativa perfezionata sette-dieci giorni fa (come vi avevo già spiegato), oggi il Napoli non affonda, perché vuole rifletterci ancora un po’. Al nome di Miretti affianchiamo quello di Giovanni Fabbian, che non è certo al 100% di restare a Bologna. Era stato seguito anche da altre squadre e piace al Napoli, per caratteristiche che potrebbero permettergli di diventare il vice McTominay. Vedremo come andranno le cose tra Napoli e Bologna: se ci sarà una virata su Fabbian oppure se il Napoli resterà su Miretti. A Bologna potrebbero piacere alcune contropartite del Napoli, ma i dialoghi tra le due società non sono semplici, spesso a causa di divergenze di vedute. Vedremo come si evolverà la situazione.»