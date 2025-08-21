Mercato in uscita, per Mazzocchi è sempre viva la pista Sassuolo (Di Marzio)

Il Napoli continua a lavorare sul mercato al fine di completare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma anche con l’obiettivo di piazzare i calciatori che non rientrano nel progetto del tecnico pugliese. Uno di questi è sicuramente Pasquale Mazzocchi. L’esterno partenopeo potrebbe essere ceduto in prestito con diritto o obbligo di riscatto (si parla di tre milioni di euro). È nel mirino di Cremonese e Sassuolo, e proprio riguardo l’interessamento dei neroverdi è giunto poco fa un aggiornamento di Gianluca Di Marzio.

Le ultime sul futuro di Mazzocchi

Ecco quanto scrive il noto esperto di mercato su X:

.@SassuoloUS, visite in queste ore per Vranckx. Sulla corsia di destra resiste la candidatura di Mazzocchi, in lista anche Gabriele Zappa. In uscita, va avanti la trattativa con il @RCDeportivo per Mulattieri — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 21, 2025

Possibile che il summit decisivo possa svolgersi proprio dopo la prima partita di campionato tra il Napoli e gli emiliani, in programma sabato alle 18:30 al Mapei Stadium.

La Fiorentina spende 25 milioni per il centravanti Piccoli, operazione perché va via Moise Kean?

Sorprende e non poco l’operazione imbastita dalla Fiorentina che va a prendere dal Cagliari il 24enne Roberto Piccoli di professione centravanti. Un buon calciatore che ha fatto molto bene al suo primo anno in Sardegna: ha segnato 10 reti in 37 presenze. Piccoli è un centravanti d’area, grosso fisicamente (è alto un metro e novanta), è dotato anche di signor tiro.

Acquisto sorprendente, dicevamo, perché la Fiorentina ha già Moise Kean, Dzeko, oltre a Gugdmundsson. L’operazione ovviamente aumenta la paura dei tifosi della Viola per quel che concerne il futuro di Moise Kean. A Firenze temono che l’azzurro possa essere acquistato dal Napoli che è alla ricerca di un sostituto di Lukaku.