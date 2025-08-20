Conte e la Champions sono i due fattori per far accettare al giocatore dello United il prestito con diritto di riscatto e non di obbligo. L'alternativa è Dovbyk

Conte vuole Hojlund a tutti i costi, o gli ha parlato o gli parlerà (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa Hojlund, lo ha fatto nel corso di “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport.

«Perché il Milan ha deciso di andare su Boniface e non più su Hojlund? Il Milan voleva Hojlund con un prestito con diritto di riscatto, solo con questa formula. Il giocatore però non aveva mai dato un’apertura, vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo. Se deve lasciare il Manchester United, vuole farlo a titolo definitivo. Ecco perché il Milan è poi andato su Boniface, con lui ha chiuso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Adesso il Napoli sta provando a prendere Hojlund con la stessa identica formula: prestito con diritto di riscatto. Senza obbligo. Il Napoli ha due carte da giocare: la Champions che potrebbe essere un fattore per cercare di convincere Hojlund, e la presenza di Antonio Conte che vuole Hojlund a tutti i costi. Conte sicuramente parlerà o ha già parlato con Hojlund in questi giorni, come fa sempre con i giocatori che vuole, per cercare di convincerli a venire. Adesso il pressing del Napoli è soprattutto sul giocatore, perché l’intesa col Manchester United la si trova. Deve far accettare al giocatore la formula del prestito con diritto di riscatto. L’alternativa resta Dovbyk ma non ci sono ancora stati contatti diretti con la Roma».

Il Napoli in contatto col Manchester United per il prestito di Hojlund (Romano)

Arrivano novità sul possibile nuovo attaccante del Napoli, dopo che gli esami di Romelu Lukaku hanno riscontrato che il belga dovrà stare ai box per più di tre mesi. Da Zirkzee a Hojlund, sono diversi i nomi in orbita azzurra. A seguire quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano con un post su “X”.

“Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi a seguito dell’infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim”.

Sul canale youtube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha aggiunto:“Confermate le tempistiche raccontate per Lukaku. Più grave del previsto, oltre i tre mesi di stop e vi confermo tre mesi, tre mesi e mezzo, poi vediamo se si opererà o meno ma si andrà oltre i tre mesi ed il Napoli si guarda intorno. Una prima chiamata c’è stata per Pinamonti, una richiesta d’informazioni, ma il ds Manna lavora su più piste. Vi smentisco quella per Zirkzee, è stato accostato con forza, ma secondo le nostre fonti lo United lo considera importante e non intende privarsi di lui e lui vuole restare lì per fare il suo percorso in Premier. E’ una pista impraticabile. Vedremo le altre piste, ma sicuamente una è quella di Pinamonti, ce ne sono altre e siamo solo all’inizio. Ma vi escludo subito Zirkzee”.