Marianucci convocato in Under 21: prima volta per il difensore del Napoli

Il Napoli vede premiato uno dei suoi nuovi innesti. Luca Marianucci, difensore classe 2004 arrivato in estate dall’Empoli, è stato convocato per la prima volta dall’Italia Under 21: il suo nome compare nella lista dei 25 calciatori pubblicata oggi dalla Figc in vista delle qualificazioni all’Europeo 2027. Una chiamata che dà ulteriore visibilità alla squadra azzurra e certifica la crescita del giovane difensore.

Marianucci convocato dall’Under 21:

Come scrive il sito ufficiale della Figc: «Il nuovo tecnico degli azzurrini Silvio Baldini (…) ha ufficializzato oggi i 25 convocati: si riparte con i 9 ‘reduci’ dello scorso biennio (Fini, Kayode, Koleosho, Ndour, Pafundi, Palestra, Pisilli e Raimondo, oltre a Comuzzo che però non scese in campo) e 16 alla prima chiamata in Under 21. Cinque i calciatori sotto età: il 2008 Camarda e i 2006 Mascardi, Fini, Pafundi e Venturino. Prima volta in una Nazionale Giovanile per Nava, Marianucci, Moruzzi e Dagasso».

La Figc riporta l’elenco dei convocati:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

Il difensore sul Napoli:

Marianucci aveva parlato del club partenopeo a Radio Crc: «È una grande soddisfazione per me essere a Napoli: posso solo imparare dai miei compagni di squadra, io sono pronto ad ascoltare ed applicare qualsiasi consiglio mi venga dato. Ritiri? Sono stati impegnativi sul piano fisico, ma sono cose che ci ritroveremo sia sabato che nelle prossime partite. Mi sono ambientato subito molto bene con la squadra: sono grandi campioni, ma soprattutto belle persone. Come si è visto in piazza a Castel di Sangro ci prendevamo già in giro (ride ndr), si è creato subito un buon feeling. Fase difensiva? Sono concetti che aiutano tutta la squadra. Quando si difende molto alti si ha meno spazio da coprire e si è più vicini alla porta in caso di recupero del pallone e quindi si è più propositivi in attacco».