Lukaku, la grande paura: è già partito il toto-nomi e il favorito è Zirkzee. C’è anche Dovbyk (Corsport)

Lukaku, la grande paura: è già partito il toto-nomi e il favorito è Zirkzee

Il Corriere dello Sport ribadisce che l’infortunio di Lukaku preoccupa e molto. Lo stop potrebbe essere molto lungo e allora il Napoli dovrebbe essere costretto a tornare sul mercato. Ci sono già i nomi, con Zirkzee in pole position per la sostituzione del belga.

Scrive il Corsport con Davide Palliggiano:

L’infortunio preoccupa. Molto. E in attesa di un referto ufficiale, il Napoli si guarda attorno. Romelu Lukaku era a un passo dal godersi i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte in totale serenità. E invece, per colpa di quel tiro scoccato al 30’ dell’ultima amichevole di Castel di Sangro contro l’Olympiacos, dovrà stare fermo per un po’. Non è ancora chiaro quanto, si saprà solo dopo il referto dei medici. Un risentimento al quadricipite della coscia sinistra che può costare caro, in termini di partite.

Ed ecco la lista di papabili alla sostituzione di Lukaku. In testa Zirkzee.

C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee – rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal – conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. (…) Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier, ha già iniziato la stagione col botto ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultima nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare.