Lucca è il miglior marcatore dell’estate con quattro gol (Corrmezz)

Lorenzo Lucca ha segnato anche ieri, contro l’Olympiakos. È entrato al posto di Lukaku e ha realizzato su assist di McTominay al termine del contropiede condotto da De Bruyne. È il bomber dell’estate del Napoli con quattro gol. Lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise:

Lucca è il miglior marcatore dell’estate, ha realizzato quattro gol in sette amichevoli. Cerca subito di colmare il vuoto lasciato da Lukaku andando a segno su assist di McTominay, il Napoli ha raddoppiato sfruttando una transizione veloce che nasce da De Bruyne. Recupera palla, s’apre il campo, percorre una quarantina di metri palla al piede e allarga a destra per McTominay, Lucca attacca il secondo palo, s’allunga e realizza la rete del raddoppio. Il Napoli chiude il ritiro con l’ombra dello stop di Lukaku ma tante indicazioni positive. Concede pochissimo all’Olympiacos con la consapevolezza di avere oltre al 4-3-3 un altro vestito tattico: il 4-1-4-1 in cui spiccano qualità e fisicità.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di due nuovi innesti per la prossima stagione, ovvero Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Sull’esterno ex Psv Conte ha tenuto a sottolineare che non si può paragonare a Kvaratskhelia per il momento, e ha dichiarato:

«Siamo contenti per ora che stiamo lavorando bene, diamo tempo a questi ragazzi. Lang ha metodi diversi rispetto ai nostri, ha bisogno di ambientarsi; ha qualità e bisogna avere pazienza, sennò devi prendere giocatori come Kvara a 70 milioni. Questa è la differenza tra chi prende per completare una rosa e chi per aumentare l’undici iniziale; la nostra necessità è la prima. Stiamo creando delle fondamenta. Oggi non si possono paragonare Kvara e Lang, uno è stato venduto a 75 milioni, un altro acquistato a 25 milioni. Se c’è questo dislivello, ci sono differenti situazioni. Lang ci può dare una mano per il presente, deve crescere e dovrà salire di livello per diventare il nuovo Kvara. E magari dopo sarà venduto».

Sull’attaccante che sarà il vice di Romelu Lukaku ha invece commentato:

«ci sono giocatori che adesso stanno implementando la rosa e non stravolgeranno l’undici iniziale… magari in futuro saranno i titolari. Beukema sarà il nuovo Rrahmani, Lucca lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera. Non abbiamo preso un giocatore finito. Questo è giusto che si chiarisca. Prendere De Bruyne che è pronto è una cosa, ma è un acquisto diverso. Dobbiamo completare la rosa perché necessitiamo, non per capricci miei o del presidente. Siamo contenti per ora che stiamo lavorando bene, diamo tempo a questi ragazzi.

«Oggi sono più tranquillo se vado sull’usato sicuro, perché conoscono i meccanismi e per me rappresentano una garanzia. Bisogna avere pazienza, non pensare che ogni acquisto abbiamo preso il migliore al mondo nel loro ruolo; abbiamo preso giocatori che fanno parte del nostro modus operandi e dobbiamo farli crescere. Lucca lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera. Ha potenzialità importanti ma va curato e strutturato».