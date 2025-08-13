Conte: «Lang? È costato 25 milioni, Kvaratskhelia 70. Lucca non è un giocatore finito, che sia chiaro»

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa di due nuovi innesti per la prossima stagione, ovvero Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Conte: «Lang potrà diventare il nuovo Kvara, ma ad oggi non si possono paragonare»

Sull’esterno ex Psv Conte ha tenuto a sottolineare che non si può paragonare a Kvaratskhelia per il momento, e ha dichiarato:

«Siamo contenti per ora che stiamo lavorando bene, diamo tempo a questi ragazzi. Lang ha metodi diversi rispetto ai nostri, ha bisogno di ambientarsi; ha qualità e bisogna avere pazienza, sennò devi prendere giocatori come Kvara a 70 milioni. Questa è la differenza tra chi prende per completare una rosa e chi per aumentare l’undici iniziale; la nostra necessità è la prima. Stiamo creando delle fondamenta. Oggi non si possono paragonare Kvara e Lang, uno è stato venduto a 75 milioni, un altro acquistato a 25 milioni. Se c’è questo dislivello, ci sono differenti situazioni. Lang ci può dare una mano per il presente, deve crescere e dovrà salire di livello per diventare il nuovo Kvara. E magari dopo sarà venduto».

Sull’attaccante che sarà il vice di Romelu Lukaku ha invece commentato:

«ci sono giocatori che adesso stanno implementando la rosa e non stravolgeranno l’undici iniziale… magari in futuro saranno i titolari. Beukema sarà il nuovo Rrahmani, Lucca lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera. Non abbiamo preso un giocatore finito. Questo è giusto che si chiarisca. Prendere De Bruyne che è pronto è una cosa, ma è un acquisto diverso. Dobbiamo completare la rosa perché necessitiamo, non per capricci miei o del presidente. Siamo contenti per ora che stiamo lavorando bene, diamo tempo a questi ragazzi.

«Oggi sono più tranquillo se vado sull’usato sicuro, perché conoscono i meccanismi e per me rappresentano una garanzia. Bisogna avere pazienza, non pensare che ogni acquisto abbiamo preso il migliore al mondo nel loro ruolo; abbiamo preso giocatori che fanno parte del nostro modus operandi e dobbiamo farli crescere. Lucca lavorerà guardando Lukaku che ha fatto 300 gol in carriera. Ha potenzialità importanti ma va curato e strutturato».