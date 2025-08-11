Il giocatore si vede solo all'Inter ma è tutto fermo. Marotta non si smuove da 45 più 5 milioni. Il Napoli aveva già contattato l'attaccante, vede in lui un erede di Kvara

Lookman, il Napoli è lì che aspetta: De Laurentiis potrebbe sventolare un assegno più pesante (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport scrive della vicenda Lookman. Tra Atalanta e Inter tutto è fermo. L’Inter non si smuove dall’offerta fatta, siamo a 45 più 5. C’è l’accordo con il giocatore che nel frattempo si è ammutinato in Portogallo. L’Atalanta vorrebbe venderlo in Premier ma lui non vuole andarci. La Gazzetta scrive che sullo sfondo c’è il Napoli che osserva la situazione e al momento giusto potrebbe far valere la propria forza economica.

Scrive la Gazzetta:

Lo stallo è totale e trascina conseguenze per tutti: per Ademola, per i due club e per un terzo con lo scudetto sul petto che osserva gli eventi da sud.

Vada come vada, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio saliranno, ma non supereranno i 45 milioni di base, a cui ne andrebbero aggiunti 5 di bonus. Il totale per un 28enne farebbe 50, numero rotondo come il sole d’estate, ma che l’Atalanta vorrebbe racimolare solo dall’estero.

Lookman si è ammutinato in Portogallo

Senza contare il messaggio fatto pervenire dal giocatore, ammutinato in Portogallo, attraverso i suoi variegati agenti attesi di ritorno in Italia: Lookman in Inghilterra è nato, ha giocato e non intende tornarci. Lui la parola l’ha data solo e soltanto all’Inter, con cui ha già un accordo pieno per un ricco quinquennale a 4,5 netti (addolcito al lordo dal Decreto Crescita).

È naturale che nell’attesa l’Inter pensi già oltre Lookman. Valuta innesti sulla trequarti e anche in mezzo, ben sapendo che un nuovo attore potrebbe irrompere sul palcoscenico. Il Napoli contiano aveva già contattato Ademola, vedendo in lui una specie di erede simbolico di Kvara, ma si è defilato notando quanto forte sia il patto tra il nigeriano e l’Inter. Se però con lo scorrere inesorabile delle settimane la matassa non sarà sciolta, allora sì che De Laurentiis potrebbe tornare uomo di cinema e colpi di scena. Magari, potrebbe sventolare un assegno più pesante e far traballare la ritrosia dei Percassi verso il mercato italiano. Per ora, però, Ademola si vede soltanto nero e azzurro — non semplicemente azzurro –, ma attenti alle trame estive: anche quando sembrano immobili, certi romanzi finiscono per sorprendere nel finale.