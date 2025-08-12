Leoni è l’emblema di questo mercato: in Italia parlano, poi arriva il Liverpool che sgancia i soldi e se lo porta via.

Il Liverpool fa sul serio per Giovanni Leoni, difensore del Parma di 18 anni, considerato l’enfant prodige dei difensori italiani. Piace a tanti in Italia, soprattutto all’Inter. Ma in Italia parlano parlano. I soldi, però, non si vedono. Poi, arriva un club inglese, sgancia i soldi (quelli veri) e se lo porta a casa.

Leggi anche: Il Liverpool spende 350 milioni sul mercato e perde ai rigori il Community Shield contro il Crystal Palace

Scrive Athletic:

“Il Liverpool è interessato al difensore centrale del Parma Giovanni Leoni. Il club sta cercando di convincere il giocatore a trasferirsi ad Anfield quest’estate, ma è consapevole che persuaderlo a lasciare l’Italia sarà molto difficile. Al momento, nessuna squadra italiana può permetterselo economicamente, e il Milan ha quindi deciso di puntare su Koni De Winter del Genoa.

Il 18enne è molto apprezzato e la scorsa stagione ha disputato 17 partite in Serie A con il Parma. Leoni ha collezionato sette presenze con la Nazionale italiana Under-19.”

L’arrivo di Leoni al Liverpool è molto più concreto di quanto si pensi (Romano)

Fabrizio Romano ne ha parlato sul suo canale YouTube:

“In questi giorni qualcuno ci ha creduto, qualcuno meno, ma il Liverpool su Leoni è concreto. Il Liverpool su Leoni non sta facendo soltanto degli apprezzamenti, non sta facendo solo dei ragionamenti; il Liverpool su Leoni sta facendo dei pensieri importanti. Non lo considera soltanto come «Ah, ok, ci piace, è in lista, ciao», ma posso ribadirvi che il Liverpool su Leoni c’è. Lo considera un difensore di assoluto talento e con molto potenziale.

Ricordatevi quello che vi raccontavo qualche giorno fa, almeno due settimane che vi racconto di questa storia di Leoni e di Liverpool. Perché mentre vi parlavano di tutti i discorsi italiani, vi ho sempre detto che per i club italiani oggi un’offerta reale che si avvicina al valore del Parma non c’è, perché il Parma parte da 40 e spera di trattenere il giocatore, ma dovesse arrivare il Liverpool chiaramente diventerà quasi impossibile.

Sappiamo del gradimento del Milan, ma il Milan non ha mai fatto un approccio concreto per Leoni durante i giorni di recessione di Malick Thiaw, perché sa che Leoni costa dai 40 e in su. L’Inter per Leoni è un gradimento sicuro, un buon rapporto con il Parma, ma oggi non è un discorso vicino a un accordo o con un’offerta ufficiale, concreta, reale sul tavolo per questa ragione e anche perché l’Inter, a differenza del Milan, non ha venduto un difensore.

L’Inter non ha venduto né Bisseck né Pavard ad oggi, nonostante se ne sia parlato tanto. Quindi questi discorsi legati a Leoni. È chiaro che quando entra in scena il Liverpool cambia completamente tutto.

Oggi il Liverpool ancora non è in uno stato avanzato nell’operazione Leoni, ma posso garantirvi che il Liverpool questi ragionamenti li sta facendo in maniera molto forte, molto concreta. Ha studiato il giocatore in ogni singolo dettaglio e tutti i report sono stati molto positivi, quindi io credo che sia qualcosa in più di un’idea e dobbiamo tenerla d’occhio, sicuramente in questi ultimi venti giorni di calcio mercato.”