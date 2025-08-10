Il Liverpool spende 350 milioni sul mercato e perde ai rigori il Community Shield contro il Crystal Palace

Spendere non è tutto. La difesa di Slot appare più vulnerabile. Ai rigori decisivo l'errore di Salah. Il Palace ha giocato con la stessa formazione della FA Cup, e ha vinto

Dopo la Fa Cup, il Crystal Palace compie un’altra impresa: batte il Liverpool ai rigori e conquistando la Community Shield (la Supercoppa inglese). Il Liverpool ovviamente era nettamente favorito. Tra i protagonisti della partita spiccano Florian Wirtz e Ismaila Sarr.

La partita si apre con il vantaggio del Liverpool grazie a Ekitike al 4’: servito da Wirtz, trova l’angolo basso a destra e segna con precisione. Il Crystal Palace pareggia al 17’ con Mateta, su rigore procurato da Sarr che induce Van Dijk a un errore goffo. Il Liverpool torna in vantaggio al 21’ con un tiro-cross di Frimpong, probabilmente deviato da Henderson. Al 77’ Sarr regala il definitivo 2-2.

Ai rigori, per il Crystal Palace segnano Mateta, Sarr e Devenny, mentre Eze e Sosa falliscono i loro tiri. Il Liverpool perde la partita a causa dei rigori sbagliati da Salah (errore decisivo, ha sbagliato l’ultimo tiro), McAllister ed Elliott; a segno Szoboszlai e Gakpo.

La stagione inizia con un nuovo successo per il Crystal Palace, che chiude la partita con il 41% di possesso palla e 14 tiri complessivi, di cui solo 4 nello specchio della porta.

CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ❤️💙 pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025

Il Crystal Palace vince meritatamente contro un Liverpool molto vulnerabile in difesa (Telegraph)

Il Telegraph commenta così il successo del Crystal Palace: “Non sarà nemmeno il risultato più importante della settimana per il Crystal Palace – sperano che arrivi ancora lunedì, con la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Cas) per tornare in Europa League – ma hanno festeggiato alla grande la vittoria di questa Community Shield. E lo hanno fatto meritatamente.”

Il plauso al club di Croydon prosegue in questo modo: “Hanno portato i campioni di Premier League, il Liverpool, fino ai rigori, con il 21enne Justin Devenny, subentrato a Marc Guehi, che ha segnato il tiro decisivo. Il Palace era al debutto in una Community Shield, dopo aver vinto la Fa Cup a maggio, il primo trofeo della loro storia.

Dopo la faraonica campagna acquisti del Liverpool (300 milioni di sterline, quasi 350 milioni di euro), la domanda sorge spontanea:

Come può una squadra vincere facilmente la Premier League, spendere così tanto e apparire così vulnerabile in difesa? Il Liverpool sarà indubbiamente la squadra da battere questa stagione ma, per quanto affascinante sarà il loro cambio di stile, non sono più così robusti dietro.”

Il Liverpool può spendere quanto vuole, ma non è imbattibile (Guardian)

Il Guardian commenta così: “Il resto della Premier League prenda nota: il Liverpool avrà anche speso quasi 300 milioni di sterline per nuovi giocatori questa estate, ma questo non li rende imbattibili.

I gol di Hugo Ekitiké e Jérémie Frimpong, insieme a una prestazione impressionante di Florian Wirtz, sembravano sufficienti per assicurare una stretta vittoria sul Crystal Palace nella Community Shield, con i nuovi acquisti di Arne Slot che hanno subito fatto la differenza. Ma, anche con la possibilità di aggiungere Alexander Isak, la squadra ben organizzata di Oliver Glasner ha mostrato che la nuova difesa dei Reds è vulnerabile. Il Palace ha meritato di portare la partita ai rigori grazie all’ennesima rete del pomeriggio di Ismaïla Sarr.”

Il Liverpool valuta già alternative dopo le difficoltà difensive: “Dopo aver visto Frimpong e il compagno di squadra Milos Kerkez faticare a contenere Sarr e l’eccezionale Eberechi Eze in alcune fasi, il Liverpool potrebbe decidere di intensificare i tentativi di ingaggiare il capitano del Palace, Marc Guéhi, che ha lasciato il campo per crampi dopo un’altra prestazione di alto livello. È stata un’estate di contrasti per questi due club. Mentre Slot poteva schierare in campo Ekitiké, Frimpong, Kerkez e Wirtz, il cui costo potrebbe raggiungere un record di 116 milioni di sterline, Glasner ha confermato la stessa formazione che ha giocato contro il Manchester City nella finale di Fa Cup.”