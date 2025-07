Se Miretti non convince, per il Napoli c’è l’ipotesi Fabbian (ancora il Bologna) – Pedullà

Il Napoli valuta Miretti per il centrocampo, ma la Juve chiede più di 8-9 milioni. Col Bologna si potrebbero valutare contropartite tecniche per facilitare l’affare

Il mercato del Napoli non è affatto chiuso. Dopo aver già messo a segno sei operazioni in entrata: Marianucci, De Bruyne, Beukema, Lang, Lucca e Milinkovic-Savic, prosegue la campagna di rafforzamento.

Ora l’attenzione è rivolta all’innesto di un ulteriore centrocampista, che possa completare il reparto e offrire nuove soluzioni tattiche all’allenatore. Il lavoro della dirigenza continua, con nuovi sviluppi attesi nei prossimi giorni.

Leggi anche: Gutierrez, Quilon (proprio lui) chiarisce: «Il Napoli parla col Girona ma non c’è ancora l’accordo»

Miretti in stand-by, spunta l’opzione Fabbian per il Napoli (Pedullà)

Dal canale Youtube di Alfredo Pedullà:

«Su Miretti, che non era una trattativa perfezionata sette-dieci giorni fa (come vi avevo già spiegato), oggi il Napoli non affonda, perché vuole rifletterci ancora un po’.

Al nome di Miretti affianchiamo quello di Giovanni Fabbian, che non è certo al 100% di restare a Bologna. Era stato seguito anche da altre squadre e piace al Napoli, per caratteristiche che potrebbero permettergli di diventare il vice McTominay. Vedremo come andranno le cose tra Napoli e Bologna: se ci sarà una virata su Fabbian oppure se il Napoli resterà su Miretti.

A Bologna potrebbero piacere alcune contropartite del Napoli, ma i dialoghi tra le due società non sono semplici, spesso a causa di divergenze di vedute. Vedremo come si evolverà la situazione.»

Qualche giorno fa, queste le parole di Fabrizio Romano: «Risulta che al Napoli il giocatore piaccia molto, questa non è una novità. Posso dirvi che in realtà al Napoli piaceva già dall’estate scorsa ed è un giocatore che ha monitorato durante tutta la stagione. Su Miretti c’è un grande apprezzamento tecnico. Napoli che vede un potenziale nel ragazzo, ma questo potenziale lo vede anche la Juventus. La Juventus non ha mollato Miretti, non ha dato un via libera alla cessione. Anzi, il vero punto è che tra l’apprezzamento del Napoli e quello della Juventus nel proprio giocatore c’è anche una distanza economica.

Insomma, il Napoli ha pensato a Fabio Miretti come un’eventuale operazione magari low cost, un’operazione fattibile a cifre contenute, con un potenziale anche di crescita per i giocatori nel futuro. Era questa l’idea dell’operazione del Napoli, mettere un giocatore italiano utile per la lista, di talento, che può crescere in fondo al proprio centrocampo, da poter far maturare con tante partite in questa nuova stagione. Ma non ha le condizioni che in questo momento chiede la Juventus, che valuta a Miretti importante, non come un giocatore da 8-9 milioni di euro. Quindi al momento c’è ancora grande distanza, per questo si sta parlando un po’ meno del discorso Miretti. L’apprezzamento resta. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.»