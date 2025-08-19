Krstovic se ne va all’Atalanta: fuori uno nel casting del Napoli (Di Marzio)
"La trattativa non è chiusa, ma avanti tutta per arrivare alla fine. La cifra del trasferimento – seppur ancora da definire – si aggira sui 25 milioni più bonus"
Giorni frenetici di mercato. Soprattutto per gli attaccanti. Sono ancora diverse le squadre che dovranno fare acquisti lì davanti. Come il Napoli che all’improvviso si è trovato con questa necessità per far fronte al grave infortunio di Romelu Lukaku. Tra i candidati nella lista stilata da Manna e De Laurentiis con l’aiuto di Conte, c’era sicuramente Nikola Krstovic. L’attaccante del Lecce, che aveva già chiarito di voler andare via dal club salentino, però è da depennare. In quanto è molto vicino all’Atalanta. L’intesa è ad un passo, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito. A seguire quanto si legge.
Krstovic ad un passo dall’Atalanta: niente Napoli per lui
“Nikola Krstović è a un passo dall’Atalanta: contatti continui tra club per cercare l’intesa. Procede spedita la trattativa per portare Nikola Krstović all’Atalanta. L’attaccante montenegrino, infatti, è a un passo dal trasferirsi al club bergamasco. La volontà è quella di chiudere l’operazione in queste ore, anche per evitare di essere superati dalla concorrenza. La trattativa non è chiusa, ma avanti tutta per arrivare alla fine. La cifra del trasferimento – seppur ancora da definire – si aggira sui 25 milioni più bonus”.
A proposito di Atalanta, arrivano le ultime su Lookman. Quest’oggi l’attaccante, dopo aver visto il suo trasferimento all’Inter saltare definitivamente, è tornato ad allenarsi a Zingonia ma lo farà in maniera individuale fino a fine mercato. A seguire quanto riportato sempre sul sito di Di Marzio.
“Ademola Lookman è tornato a Zingonia. L’attaccante nigeriano, accompagnato dal papà e un amico, è arrivato al centro sportivo dell’Atalanta intorno alle 9:00 di oggi, martedì 19 agosto. Il giocatore, come raccontato, è rientrato in Italia nelle scorse ore. E, fino a fine mercato, si allenerà individualmente con un preparatore. Nel frattempo, l’Atalanta valuterà le eventuali offerte che arriveranno per il nigeriano, ma finora i nerazzurri non hanno parlato né con il giocatore né con il suo procuratore. Nei giorni scorsi non si è sbloccata la trattativa con l’Inter e, da questa mattina, il giocatore è tornato a Zingonia. Il nigeriano, adesso, dovrà scontare delle sanzioni disciplinari che, inevitabilmente, verranno imposte dall’Atalanta”.