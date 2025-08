Juanlu Sanchez, il Napoli alza l’offerta: proposti al Siviglia 17 milioni pagabili in 4 anni (Romano)

Arrivano importanti aggiornamenti circa il possibile approdo al Napoli dell’esterno spagnolo Juanlu Sanchez (finito recentemente nel mirino anche del Wolverhampton). Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club azzurro avrebbe alzato l’offerta al Siviglia spingendosi a 17 milioni di euro. Il pagamento della somma, riferisce il giornalista, sarebbe stato proposto in quattro tranche.

Juanlu Sanchez al Napoli, le ultime di Romano

Di seguito quanto scrive Romano sul suo account “X”:

“Il Napoli si avvicina all’accordo con il Siviglia per Juanlu, dopo la presentazione di una nuova offerta ufficiale. Pacchetto da 17 milioni di euro da pagare in quattro anni, il giocatore vuole il Napoli nonostante i Wolves e un altro club di Premier League siano interessati”.

@MatteMoretto

Il Torino ha scelto Simeone e viceversa: il “Cholito” è stato convinto da Baroni (Di Marzio)

Giovanni Simeone presto sarà un nuovo calciatore del Torino: sembrano non esserci più dubbi sul figlio d’arte, dato in uscita dal Napoli da diverse settimane. Ci sono però dei retroscena che hanno fatto sì che la pista granata prendesse sostanza, rispetto alle altre proposte ricevute (una su tutte quella del Pisa). Questi retroscena sono stati rivelati dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. A seguire quanto si legge.

Simeone andrà al Torino per volontà di Baroni: il retroscena

“Il Torino ha scelto Giovanni Simeone e viceversa. L’attaccante argentino lascerà il Napoli – restano da limare gli ultimi dettagli – per prendere l’aereo: direzione? Torino, quella granata. Il club piemontese cercava un profilo come quello del 30enne: carisma, grinta, esperienza e voglia di competere. E non è stato semplice. Simeone ha avuto i riflettori addosso per diverse settimane. Dal Pisa – che ha formulato un’offerta importante – fino al Nottingham Forest che ha fatto un sondaggio. Dall’Italia all’Inghilterra passando per la Spagna: Valencia, Real Betis e Celta Vigo hanno mostrato interesse. Ma la proposta del Toro si è rivelata la più convincente per coerenza sportiva, economica ed emotiva”.

“Senza dimenticare che la “vittima preferita” del Cholito risulta essere proprio il Torino. Il ragazzo di Buenos Aires, infatti, ha segnato sei reti contro la squadra granata nel corso della sua carriera. Un “figlio del Vesuvio” (per citare un coro dei tifosi napoletani) lascia la Campania ma non l’Italia. Al di là del progetto tecnico e le ambizioni personali, però, c’è una persona che ha influenzato la scelta del “Cholito”: Marco Baroni. L’allenatore dei granata, infatti, ha chiamato l’attaccante per convincerlo. L’ex Lazio ed Hellas Verona cercava un profilo come quello di Simeone. Un attaccante rapido, con spirito di sacrifico e fiuto del gol. Il Torino ha monitorato l’argentino per diverse sessioni di mercato. Un interesse che, dopo parecchio tempo, si è tramutato in realtà”.