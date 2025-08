Juanlu, nuovi contatti tra Siviglia e Napoli: agli spagnoli bastano anche 17 milioni totali (Di Marzio)

"Per il Napoli è ancora vivo l’affare Juanlu Sanchez, nonostante l’inserimento del Wolverhampton degli ultimi giorni. Gli azzurri hanno avuto nuovi contatti col Siviglia anche oggi"

Il Napoli continua a trattare per Juanlu Sanchez del Siviglia, e secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, agli spagnoli basterebbero anche solo 17 milioni di euro totali. Abbassate dunque le pretese iniziali. Cresce l’ottimismo, nonostante l’interesse del Wolverhampton che cerca di disturbare l’operazione come ormai noto da giorni. A seguire quanto rivelato dal noto collega.

Juanlu, cresce l’ottimismo: nuovo contatto Siviglia-Napoli

“Aumenta la fiducia del Napoli per il giocatore del Siviglia. Per il Napoli è ancora vivo l’affare Juanlu Sanchez, nonostante l’inserimento del Wolverhampton degli ultimi giorni. Gli azzurri hanno avuto nuovi contatti col Siviglia anche oggi, martedì 5 agosto, e spinge per arrivare al 2003 spagnolo. Il club andaluso ha abbassato la propria richiesta a 17 milioni totali tra bonus e parte fissa. Cresce quindi la fiducia e si spera di riuscire a chiudere l’operazione”.

.@sscnapoli, nonostante l’inserimento del @Wolves, sale la fiducia per arrivare a Juanlu: anche oggi ci sono stati nuovi contatti @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 5, 2025

A proposito dell’interesse dei Wolves per l’esterno del Siviglia, ecco quanto riportato qualche giorno fa dal giornalista Orazio Accomando.

“Il Wolverhampton forte su Juanlu Sanchez del Siviglia, obiettivo di mercato del Napoli. Contatto diretto tra i club, con gli inglesi che presenteranno un’offerta da 17 milioni di euro per il laterale spagnolo. Il Napoli ha un’intesa di massima con il Siviglia e con il giocatore ma non ha ancora chiuso operazione. Situazione da monitorare”.