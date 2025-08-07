Jen Pawol prima donna arbitro nella Major League di baseball americano

Ha giocato a calcio e a softball, poi si è lanciata nell'arbitraggio rompendo un tabù americano. Per lei anche il prestigioso incarico di arbitro dietro il piatto di casa base

Svolta nella Major League di baseball americano. Per la prima volta al piatto di casa base ci sarà un arbitro donna: Jen Pawol sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di arbitro in una partita di regular season della Major League.

L’annuncio della Mlb. Pawol debutterà nella serie tra i Marlins e i Braves ad Atlanta. La sua partecipazione si estenderà su tre partite, inclusi entrambi gli incontri del doubleheader di sabato e la partita finale di domenica dove avrà il prestigioso incarico di arbitro dietro il piatto di casa base. Questo ruolo, in particolare, è un segnale di grande fiducia nelle sue capacità e nella sua esperienza.

Chi è Jean Pawol prima donna arbitro del baseball Usa

Dopo aver giocato a softball a livello universitario e professionistico, Jean Pawol è passata all’arbitraggio. Nel 2016 ha iniziato la sua carriera professionale nella Rookie Ball, per poi scalare costantemente le categorie; nel 2023 diventa la prima donna arbitro in 34 anni a raggiungere il livello Triple-A, il massimo delle leghe minori; a settembre dello scorso anno arbitra dietro il piatto di casa base nella finale del Campionato Triple-A. Nel 2024 è la prima donna arbitro in una partita di Spring Training dal 2007. «Per me, personalmente, adoro semplicemente fare questo lavoro», ha detto Pawol nel 2016. «Ne sono appassionata, ed è parte di chi sono».

Le reazioni del mondo statunitense

Questo debutto storico ha suscitato un’ondata di congratulazioni da parte di tutta la comunità del baseball. Il Commissario della Mlb, Robert D. Manfred, Jr., ha espresso il suo orgoglio: «Questo storico traguardo nel baseball è il riflesso del duro lavoro, della dedizione e dell’amore per il gioco di Jen. Si è guadagnata questa opportunità e siamo orgogliosi del forte esempio che ha dato». Anche la Major League Baseball Umpires Association (Mlbua) ha riconosciuto l’importanza del momento: «Questo momento rappresenta più di un traguardo personale per Jen; è un passo fondamentale per la nostra professione e per il continuo progresso delle donne nello sport. Siamo orgogliosi di sostenere Jen mentre rompe questa barriera».