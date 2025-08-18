Infortunio Lukaku, dovrebbe essere out fino a novembre (Schira)

Nico Schira ha dichiarato su X riguardo all’infortunio di Lukaku:

“Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per Romelu Lukaku che dovrebbe essere out fino a novembre.”

Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra per Romelu #Lukaku che dovrebbe essere out fino a novembre. #Napoli pic.twitter.com/S41A3zDt76 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2025

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

“Il calciatore ha già iniziato l’iter rehabilitativo e sarà sottoposto anche a una consulenza chirurgica.

Questo è il comunicato del Napoli qualche minuto fa. Stiamo rivedendo anche quello appunto che è stato il momento dell’infortunio. Lo ripetiamo, tempi di recupero attorno ai tre mesi. Poi nelle prossime ore sarà anche più facile stabilirli in maniera più chiara.

Una cosa è certa, sarà sicuramente fuori diverse settimane, tante settimane. E ora a questo punto è certo che il Napoli andrà sul mercato, lo farà per acquistare un altro attaccante.

Perché ricordiamo che la coppia di attaccanti del Napoli nel 4-3-3 disegnato da Antonio Conte sarebbe stata Lukaku e Lucca, che è stato l’arrivo di quest’estate. Quindi a questo punto con l’infortunio anche così importante di Romelu Lukaku bisognerà capire anche come tornerà e quando tornerà poi realmente.”

Bollettino medico sulle condizioni di Lukaku

Il comunicato ufficiale del Napoli:

“In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica.”

“C’è un vecchio pallino, come Joshua Zirkzee (24), che nel Manchester United, privo di coppe europee, giocherà molto probabilmente pochissimo, visto che i Red Devils hanno speso un’ottantina di milioni per Sesko: oltre allo sloveno, in rosa c’è ancora Hojlund, in uscita e destinato al Milan, e c’è pure il nuovo arrivato Cunha, che può fare la prima punta e che gli inglesi hanno pagato 74,2 milioni. Zirkzee – rimasto in panchina nell’esordio in Premier contro l’Arsenal – conosce il campionato italiano, vale ancora tanto, ma inevitabilmente s’è deprezzato. (…) Piace anche Jean-Philippe Mateta (28), attaccante francese del Crystal Palace. Profilo diverso da Zirkzee, molto più simile a Lukaku per fisicità e caratteristiche: titolare fisso in Premier, ha già iniziato la stagione col botto ma strapparlo ai londinesi in prestito sembra complesso. Si valuta anche Artem Dovbyk (27), che il Napoli aveva valutato l’anno scorso prima di virare su Lukaku. Finì alla Roma, ma non è mai uscito dai radar. L’ultima nome che si valuta è Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino che il Lecce ha messo sul mercato. Anche qui, però, la soluzione del prestito diventa difficile, visto che i salentini vogliono monetizzare.”