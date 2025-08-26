Il Napoli riprende da dove aveva lasciato, De Bruyne debutta con un gol casuale e gioca a tuttocampo (Athletic)

Il Napoli ha vinto il primo match di campionato contro il Sassuolo 2-0, con gol di McTominay e De Bruyne. E The Athletic commenta la prestazione degli azzurri, concentrandosi maggiormente sui due centrocampisti.

Il Napoli riparte da una vittoria: De Bruyne segna e gioca a tuttocampo

Il portale del New York Times scrive a proposito del match:

I campioni d’Italia hanno ripreso da dove avevano lasciato, impassibili dalla notizia del lungo infortunio di Romelu Lukaku. Matteo Politano ha trovato la combinazione con Scott McTominay per il primo gol, un’immagine speculare del gol contro il Cagliari valevole per lo scudetto; più tardi, Kevin De Bruyne ha segnato su calcio di punizione. Il belga ha giocato in un ruolo non definito: è stato davanti alla difesa, poi sull’esterno di sinistra, poi falso nove. Indipendentemente dalla sua intenzione di segnare, è stato un bel modo per inaugurare il suo debutto. De Bruyne dovrà fare qualcosa di speciale per soppiantare McTominay come pupillo dei tifosi. Dopo la sostituzione, lo scozzese si è sdraiato sulla linea laterale di campo, appoggiandosi sul gomito e godendosi le bandiere scozzesi presenti allo stadio. In tribuna, il ds Manna, a causa dell’infortunio al tendine d’Achille, dovrà fare gli ultimi colpi di mercato per telefono. Lo stress e la tensione della fine del calciomercato stanno prendendo piede; di sicuro, non è una manna dal cielo.

The Athletic scrive:

Nessuno ha vinto due scudetti consecutivi in Italia dal 2020. Perché dovrebbe essere diverso questa volta? Il Napoli ha imparato dalla stagione di due anni fa. Questa volta hanno mantenuto il loro allenatore. Sono stati irruenti nel calciomercato. Hanno, in gran parte, riempito i buchi della seconda metà della scorsa stagione, quando la squadra ha iniziato a sembrare floscia e la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain ha fatto male. Il giorno della sfilata sul bus, De Laurentiis ha rivelato di aver appena fatto una videochiamata con Kevin De Bruyne. Il più grande giocatore di sempre del Manchester City ha 34 anni e gli infortuni, in particolare quello al tendine del ginocchio subito nella finale di Champions League 2022-23, hanno preso il sopravvento. Ma ha fatto 19 tra gol e assist la scorsa stagione, e ha giocato quasi 3.000 minuti. Conte può giocarsela con il belga, Lobotka, McTominay e Anguissa.