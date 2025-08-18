Il Napoli ha avviato i contatti con gli agenti di Pinamonti (Schira)

Sono arrivati un’ora fa gli esiti degli esami strumentali su Lukaku dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, e non sono affatto positive. Il bomber belga ha riportato “una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”, ha riportato il Napoli, che adesso si vede costretto a tornare sul mercato per un attaccante. I tempi di recupero di Lukaku infatti non sono ancora stati chiariti, ma Sky Sport parla di almeno tre mesi, un tempo infinito per il club azzurro che deve partire con le tre competizioni questa settimana.

Nicoò Schira fa subito il primo nome, scrivendo su X che il Napoli avrebbe già contattato il Sassuolo per Pinamonti

La Gazzetta ieri aveva parlato anche di un possibile attaccante in prestito

“Ora, bisognerà affidarsi – giustamente e completamente – all’ecografia e però anche ad altro, a riflessioni che diventano inevitabili se l’infortunio sarà così pregiudizievole: lì davanti, come prima punta, il Napoli si ritrova esclusivamente con Lorenzo Lucca, in teoria il vice-Lukaku e di conseguenza in pratica il suo sostituto naturale, e per affrontare il campionato (che comincia sabato) e la Champions (che arriverà a metà settembre), il rischio di ritrovarsi a dover fronteggiare l’emergenza diventerebbe reale. Una prima punta, non essendoci più Raspadori e Simeone – ceduti all’Atletico Madrid e al Torino – sta per diventare un’esigenza e a tredici giorni dalla chiusura del mercato neanche semplice da garantirsi. Stamattina arriverà in Italia Miguel Gutierrez (24) del Girona, esterno di sinistra; con il Siviglia si continua a dialogare per Janlu Sanchez (22), c’è la tentazione Diouf (22) del Lens e anche la necessità di ripensare le proprie strategie, cercando un centravanti (semmai in prestito) che possa aiutare per fronteggiare una situazione insospettabile, proprio nell’estate in cui Lukaku era riuscito ad allenarsi e bene per un mese intero. La prova del 9 continua”